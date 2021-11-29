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Ради безопасности: Honda забралась водителям в голову

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Понедельник 29 ноября 2021 10:05
Ради безопасности: Honda забралась водителям в голову Автомобили Honda, оснащенные автопилотом (Фото: Honda)
Автор: Александр Мороз

С целью сокращения до нуля числа смертельных случаев с участием своих автомобилей, компания Honda разработала инновационную технологию безопасности. Она использует искусственный интеллект.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Honda.

Первым шагом стало использование искусственного интеллекта (ИИ) для наблюдения как за дорогой, так и за водителем. Чтобы понять основные причины ошибок при вождении, Honda использовала магнитно-резонансную томографию для изучения мозга водителя и анализа рискованного поведения.

Ради безопасности: Honda забралась водителям в голову

Благодаря этому удалось разработать интеллектуальную технологию помощи водителю, в которой используются датчики и камеры усовершенствованной системы Advanced Driver Assistance System (ADAS) для наблюдения за дорогой и водителем. Это позволяет своевременно обнаруживать возможные ошибки управления автомобилем и предложить водителю оптимальное поведение при вождении в режиме реального времени.

Ради безопасности: Honda забралась водителям в голову

При создании системы ADAS следующего поколения Honda собирается использовать 3D-звук, а также вибрационные сигнализаторы в сиденьях для предупреждения водителя об опасных ситуациях.

В компании заявили, что в первой половине 2020-х сосредоточатся на отработке технологии, а во второй половине приступят к ее практическому воплощению.

Ради безопасности: Honda забралась водителям в голову

Благодаря использованию технологии Zero Traffic Collision Fatalities удастся как минимум вдвое уменьшить число человеческих ошибок при вождении, на которые приходится 90 процентов дорожных происшествий.

Honda заявила, что практическая реализация технологии позволит вдвое сократить число смертельных случаев в ДТП с участием транспортных средств марки уже к 2030 году.

Ради безопасности: Honda забралась водителям в голову

Напомним, что компания Honda испытала, работающий на солнечной энергии, автономный грузовик. Полевые тесты прошли в США.

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Honda Motor Co
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