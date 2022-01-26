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В Україні почалися випробування нового ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун" на шасі Tatra

Автор: Константин Широкун

Нова пускова установка ракетного комплексу "Нептун" розроблена КБ "Луч" спільно з корпорацією "Укріннмаш". Зимові випробування пускової установки комплексу берегової охорони "Нептун" стартували на одному з полігонів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Defense Express.

Зимова експлуатація повинна виявити готовність нового ракетного комплексу до швидкого запуску в умовах сильних морозів. Випробування проходять при температурі -10...-15 градусів за Цельсієм.

Комплекс змонтовано на повнопривідних шасі Tatra T 815, які були закуплені в Чехії. Компонування та монтаж пускової установки проводилися силами корпорації "УкрІннМаш".

До складу дивізіону ракетного комплексу входить 19 спецмашин (по шість пускових, транспортно-заряджаючих і транспортних машин і один рухомий командний пункт РКП-360). Вогнева міць одного дивізіону складається з 72 крилатих ракет Р-360.

Раніше повідомлялося, що в Україну прибули 16 броньованих шасі Tatra 815-7 чеського виробництва. Автомобілі призначені для установки ракетних систем залпового вогню "Буревій".

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Автомобільний ринок