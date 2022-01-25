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Потрібно трохи почекати: виробник чіпів назвав термін закінчення дефіциту нових авто

Автор: Олександр Мороз

Німецький виробник напівпровідників Infineon очікує, що нестача мікросхем припиниться вже в 2023 році. Але ще важливіше те, що перші важливі ознаки відновлення будуть помітні вже в кінці цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на AutoEvolution.

Глава автомобільного бізнесу Infineon Пітер Шифер заявив, що в наступному році компанія зможе привести обсяг виробництва чіпів у відповідність з попитом. Цьому допоможе розширення поточних потужностей, у тому числі на заводі з виробництва напівпровідників в Австрії.

На цю мить більшість виробників автомобілів продовжують боротися з дефіцитом чіпів і багато з них змушені продавати автомобілі без деяких електронних систем – просто тому, що немає компонентів для їх роботи.

З іншого боку, криза спонукала деяких лідерів світового автопрому змінити виробничу стратегію - щоб вирішити цю проблему раз і назавжди. Так, концерни Ford і General Motors інвестують чималі кошти в розробку і виробництво чіпів власними силами.

Відзначимо, що на цей час глобальна нестача чіпів як і раніше тісно пов'язана з коронавірусними обмеженнями - збільшенням споживання напівпровідників і порушенням логістичних ланцюжків поставок.

Нагадаємо, що дефіцит напівпровідників обійдеться світовій автомобільній промисловості в серйозну суму. У 2021 році збитки склали понад 200 мільярдів доларів.

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Автомобільний ринок