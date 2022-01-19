Хочеш їхати – плати: у Лондоні хочуть стягувати з жителів плату за користування власними автомобілями

Адміністрація Лондона має намір ввести обов'язкову плату за поїздки по місту на власних легкових автомобілях. Мається на увазі, що такий збір дозволить зменшити кількість пробок.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на The Guardian.
Крім того, платна їзда на персональних автомобілях повинна допомогти в боротьбі зі зміною клімату. Своєю чергою, зниження кількості регулярних щоденних поїздок дозволить Лондону стати першим в Європі вуглецево-нейтральним містом до 2030 року. Перспективна система оплати повинна враховувати пройдену кожним автомобілем відстань, час у дорозі та місце розташування автомобіля.
Також ми писали, що таксист взяв з жінки 10 тисяч доларів за поїздку на півтора кілометра. Всьому виною несправність платіжного терміналу.
Раніше повідомлялося, що німецькі чиновники відмовляються від своїх планів з електрифікації. Вони мають намір зарахувати до "зелених" машин гібриди.