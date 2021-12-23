Напівпровідникова революція: як дефіцит мікрочіпів змінить всю автоіндустрію

Технологічні гіганти, Apple, Huawei, Xiaomi та інші, націлені на підкорення автомобільного ринку. Як повідомляє РБК-Украина Авто, автовиробники змушені відкривати для себе новий сектор-розробку і виробництво точної електроніки.

Причини дефіциту напівпровідників в автомобільній індустрії

Спочатку нестача напівпровідників в автомобільній індустрії була викликана підвищеним попитом на персональні комп'ютери, планшети та смартфони в розпал пандемії Covid-19. Вона ж значною мірою стала причиною зниження попиту на нові автомобілі. Також дефіциту "сприяли" пожежі на кількох найбільших профільних фабриках у США, закриття виробничих майданчиків з випуску напівпровідників в інших країнах, переважно в Південно-Східній Азії, у зв'язку з коронавірусом.

Як автовиробники долають дефіцит мікрочіпів

Найбільші світові автовиробники намагаються максимально диверсифікувати канали постачання напівпровідників на свої заводи, але чіпів все ще не вистачає. Так, BMW підписала контракт з компаніями Inova Semiconductors і Global Foundries, які гарантують компанії постачання декількох мільйонів мікрочіпів щорічно. Водночас генеральний директор BMW Олівер Зіпсе впевнений, що проблеми з постачанням чіпів для компанії збережуться й у 2022 році.

Ford протягом 2021 року сильно постраждав від дефіциту напівпровідників, але генеральний директор Джим Фарлі заявив, що компанія буде приділяти пріоритет батареям, а не напівпровідникам, щоб задовольнити наявний 200-тисячний попит на їх новий електричний пікап F-150 Lightning. Раніше американський автовиробник припиняв виробництво Fiesta і Transit. Деякі моделі Ford також постачалися з обмеженими функціями.

Mercedes-Benz з метою економії мікрочіпів відправив кілька своїх заводів на новорічні канікули. Так, підприємство в Угорщині зупинило виробництво на місяць з 13 грудня. Завод є найбільшим промисловим роботодавцем в регіоні й минулого року випустив 160 тисяч автомобілів. Німецька компанія раніше скоротила список додаткового обладнання на деяких моделях, щоб мінімізувати затримки поставок. Покупцям запропонували відмовитися від бездротових зарядних пристроїв для смартфонів, адаптивних світлодіодних фар та ін.

В Nissan переконані, що до середини 2022 року автомобільна промисловість буде відчувати серйозний дефіцит мікрочіпів. Так, завод компанії в Сандерленді, Великобританія, вже шість місяців відчуває наслідки нестачі напівпровідників. Споріднений бренд Renault також прогнозує, що дефіцит поставок триватиме до середини 2022 року. Генеральний директор компанії Лука де Мео заявив, що вони в першу чергу будуть випускати автомобілі з більш високою маржею.

Stellantis підписав угоду з тайванською компанією Foxconn про розробку нового сімейства напівпровідників, які будуть впроваджені в чотири платформи електромобілів групи. Foxconn поставлятиме понад 80% напівпровідників Stellantis. Угода повинна дозволити концерну продовжити зростання. У листопаді Stellantis став лідером з продажу в Європі, зайнявши 21% ринку багато в чому завдяки успіху Peugeot 208 і Peugeot 2008.

Toyota повідомила, що буде змушена зупиняти виробництво на багатьох своїх японських заводах. Головні затримки випуску вдарять по Land Cruiser, а також декільком моделям Lexus. Шість з 28 заводів компанії були закриті в листопаді. Попри дефіцит, Toyota залишиться вірною меті виробництва дев'яти мільйонів автомобілів.

Volkswagen зупинив свій завод в Емдені до кінця року через брак мікрочіпів. Виробництво відновиться 10 січня. На заводі випускаються Arteon і Passat. За 2021 рік заводи німецької компанії простоювали сумарно понад 70 днів. Seat також закриє свій завод в Барселоні на п'ять днів у грудні через перебої постачань мікрочіпів.

Чому Китай не потерпає від дефіциту мікрочіпів

Всі експерти сходяться на думці, що китайські автовиробники постраждали від дефіциту напівпровідників найменше. Це підтверджують і зростаючі цифри продажів китайських брендів всередині країни та на багатьох експортних ринках. У тому числі в Україні китайські автомобілі вийшли у лідери імпорту. Причин у цього явища кілька.

Китай має намір стати повністю автономним в питанні розробки та виробництва цифрових продуктів. Зростання внутрішнього виробництва якраз припало на пік світової кризи напівпровідників. За даними національного бюро статистики Китаю, у 2021 році виробництво інтегральних схем в країні зросло на 37,6% в порівнянні з минулим роком. До того ж китайський уряд працює над розв'язання проблеми дефіциту, допомагаючи взаємодіяти автомобільним заводам і виробникам мікросхем.

Цікаво, що найбільшою перешкодою для Китаю на шляху до досягнення самозабезпеченості напівпровідниками є хронічна нестача висококласних профільних спеціалістів, а не відсутність фінансування, або виробничих потужностей. У першому кварталі 2021 року в галузі було прийнято на 65% більше нових співробітників в порівнянні з тим же періодом 2020 року. Це відбувається на тлі збільшення числа реєстрацій нових напівпровідникових компаній - від фірм, що займаються всім, від проектування до виробництва мікросхем.

Друга причина наявності в Китаї напівпровідників - це робота місцевих перекупників. Китайські дилери чіпів скуповували продукцію і намагалися напередодні дефіциту накрутити на неї ціни. Але уряд Китаю пригрозив економічними санкціями компаніям, охочим нажитися, і змусив їх продати надлишок продукції на внутрішньому ринку.

Що у майбутньому: дефіцит мікрочіпів закінчиться, але ціни на авто зростуть

Інвестиції в автомобільний сектор істотно прискорять перехід всієї галузі до високотехнологічного майбутнього, все більше покладаючись на нові системи і технології. Брак чіпів значно ускладнює перехід до цифрового майбутнього для автовиробників не тільки тому, що у них немає запасів для агресивних інвестицій в цьому напрямку, а й тому, що їм не вистачає ноу-хау і необхідних ресурсів для швидкого отримання прибутку.

В результаті очікується, що в довгостроковій перспективі все більше і більше виробників автомобілів стануть технологічними компаніями, і більшість великих концернів повністю візьмуть на себе процес розробки мікросхем. Цей процес повинен показати свої перші плоди до 2025-2026 років. Розробка мікрочіпів та іншої електроніки дозволить автомобільним компаніям контролювати не тільки виробничий процес, але і заздалегідь розуміти можливості, які забезпечують нові мікросхеми.

До середини 2020-х років понад 50 відсотків провідних компаній автомобільної промисловості будуть самостійно займатися розробкою мікросхем. У зв'язку з цим очікується істотне зростання цін на нові автомобілі. До 2025 року в США і Німеччині середньостатистичний автомобіль перевищить ціну в 50 тисяч доларів.