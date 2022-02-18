Оголошено ціни на спорткар Subaru WRX нового покоління

Компанія Subaru офіційно оголосила ціни на абсолютно новий компактний спорткар WRX п'ятого покоління. У продаж модель надійде Цієї весни.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarBuzz.





Базова комплектація оцінена у 29 105 доларів США, ще 995 доларів доведеться викласти за доставлення. За ці гроші Ви отримуєте автомобіль з чотирициліндровим турбомотором об'ємом 2,4 літра, що розвиває 271 кінську силу (202 кВт) і 349 Нм, пару якому складе шестиступенева механічна коробка передач.

Для довідки, це на 1680 доларів більше, ніж у 268-сильної моделі відхідного покоління. Вибір автоматичної трансмісії Subaru Performance Transmission (SPT) підвищує стартову ціну до 31 950 доларів. У стандартне оснащення входить також комплекс допомоги водієві EyeSight з круїз-контролем і електронним гальмом стоянки.

Всередині встановлені два семидюймових сенсорних екранів високої роздільної здатності, сумісних з Apple CarPlay та Android Auto. Автомобіль з рівнем обробки WRX Premium коштує вже від 32 600 доларів: 18-дюймові колеса, Світлодіодні протитуманні фари, задній спойлер і всепогодний пакет з підігрівом передніх сидінь та бічних дзеркал, а також 11,6-дюймовий центральний дисплей в типу планшета з системою Starlink Multimedia Plus.

Високоякісна аудіосистема Harmon Kardon з 11 динаміками обійдеться ще в 1875 доларів. Ціна ж за флагманський Subaru WRX GT становить значні 42 890 доларів. Крім усього іншого, в цю комплектацію входять унікальні передні сидіння Recaro та електронно керовані амортизатори.

Замовлення на новинку вже приймаються і навесні цього року всі комплектації надійдуть в дилерські центри по всій території Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що на автосалоні в Токіо компанія Subaru продемонструвала електромобіль STI E-RA. Його чотири електромотори сумарно розвивають 1088 кінські сили. Це перший електричний суперкар бренду.