Поліцейські автомобілі Фантоми вже завтра виходять на полювання: розкрито секрет їхньої роботи

25 січня автомобілі Фантоми вперше виїдуть на повноцінне патрулювання. Машини зможуть фіксувати порушення правил дорожнього руху як в ручному, так і в автоматичному режимах.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Facebook Олексія Білошицького.
Перший час роль фантомів виконуватимуть чотири кросовери Skoda Kodiaq без розпізнавальних знаків поліції. Надалі поліція не має наміру розкривати марки і моделі таких машин. Повідомляється, що до кінця року штат автомобілів під прикриттям збільшиться до 30 одиниць.
Надалі метадані відправляються в систему автоматичної фіксації, яка автоматично формує постанови про адміністративні правопорушення. У більшості випадків фіксація порушень проводиться в автоматичному режимі. Винятки - це фіксація порушень правил найагресивнішими автомобілістами.
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