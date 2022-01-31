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Поліцейські автомобілі-фантоми зафіксували вже понад 4 тисячі порушень швидкості

Автор: Вадим Добровольский

Поліцейські автомобілі-фантоми за перші чотири дні роботи зафіксували понад 4 тисячі порушень швидкості. Всього Київ патрулюють чотири таких автомобіля.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Facebook Олексія Білошицького.

Заступник начальника патрульної поліції України Олексій Білошицький оприлюднив результати роботи поліцейських автомобілів-фантомів за перші дні роботи. Нагадавши, на вулицях Києва машини для прихованого патрулювання і фіксації порушень ПДР з'явилися 25 січня.

У перший же день чотири "фантома" зафіксували 990 порушень швидкості. А за підсумками чотирьох днів, з 25 по 28 січня їх кількість перевищила 4 тисячі.

"На сьогодні (ранок 29 січня - ред.) вже маємо 4212 винесених постанов щодо правопорушень, зафіксованих фантомами в автоматичному режимі", - зазначив Білошицький.

Нехитрий підрахунок показує, що кожен "фантом" в день "збирає" по 260 порушень. Таким чином, до 1 лютого, коли відбудеться перший тиждень роботи нових патрульних машин, "улов" за зафіксованими порушеннями швидкості перевищить 7 тисяч гривень.

Нагадавши, в Україні хочуть ввести обов'язкову перевірку на алкоголь учасників ДТП.

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ПДРПатрульна служба