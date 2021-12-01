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При купівлі авто і квартири українцям хочуть донараховувати податки при невідповідності офіційним доходам

Автор: Вадим Добровольский

У Мінфіні розробляють нові непрямі методи податкового контролю. При великій покупці (квартира або автомобіль) податківці хочуть донараховувати податки в разі невідповідності офіційним доходам.

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю виданню Forbes.

У Міністерстві фінансів стурбовані тим, що величезна частина працездатного населення України повністю не показує свої доходи. Як зазначає Данило Гетманцев, за минулий рік це 10 млн осіб.

Тому у відомстві розробляють непрямі методи податкового контролю і готують законопроєкт, які дасть податківцям відповідне повноваження.

Всі нюанси розроблюваного законопроєкту поки що не оприлюднені, але суть нововведення, за словами Гетманцева, полягає в наступному: "Ви робите дорогу покупку – квартиру, наприклад, або машину. Податкова бачить вашу покупку за реєстром, порівнює з доходами, які у вас є, якщо сума істотно перевищує ваші доходи й ви на запит податкової не можете пояснити, звідки у вас ці гроші, то потрібно буде заплатити податок з цієї суми в розмірі 18%".

Якщо такий механізм дійсно буде запущений, це означає, що податкова зможе донараховувати податки вже після здійснення покупки.

Нагадаємо, що за 9 місяців 2021 року в Україну ввезено старих автомобілів в 4 рази більше ніж нових. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року імпорт старих авто виріс на 38%.

Також повідомлялося, що Рада ухвалила законопроєкт 5600, які істотно змінить податкове навантаження на громадян та бізнес. У разі підписання президентів зміни набудуть чинності з 1 січня 2022 року.

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