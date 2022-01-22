З пластику і палиць: в'єтнамець побудував копію суперкара Porsche з каналізаційних труб

Житель В'єтнаму створив бюджетну копію суперкара Porsche 918 Spyder. Для цього він використовував найпростіші матеріали - зокрема, пластикові сантехнічні труби.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на YouTube-канал King of Craft.

В'єтнамський блогер під ніком King of Craft опублікував відео свого нового проекту - репліки суперкара Porsche 918 Spyder. Молодий в'єтнамець вирішив створити копію надпотужного і наддорого автомобіля з мінімальним бюджетом, використовуючи недорогі матеріали.

Так, несуча рама виконана з простеньких металевих профілів замкнутого перетину, а просторова ферма для кузова - з тонкостінних труб. Для самого кузова використані пластикові труби з ПВХ (полівінілхлорид), що застосовуються, серед іншого, для прокладки каналізації.

Умілець розрізав їх уздовж, вирівнюючи під нагріванням, а потім встановлював на раму авто, підганяючи форму прямо за місцем. Всього для побудови машини знадобилося 6 таких труб, а облицювання кузова складається з 300 шматків пластику.

За технікою копія Porsche також набагато простіше за оригінал. У рух творіння в'єтнамця приводиться двома електромоторами встановленим у задніх коліс. Крутний момент на колеса передається за допомогою ремінного приводу. Потужність моторів невелика, тому за швидкістю цей "суперкар" порівняний з мопедами.

Всього для побудови копії Porsche в'єтнамському "королю ремесла" (так з англійської перекладається його нік) знадобилося 90 днів.

Оригінальний Porsche 918 Spyder оснащувався гібридним силовим агрегатом сумарною потужністю 887 к.с. і міг розігнатися до 340 км/год.

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