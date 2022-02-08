RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Nissan припиняє розробку ДВС для всіх країн, крім однієї

Автор: Олександр Мороз

Другий за величиною автовиробник Японії, компанія Nissan згортає розробку двигунів внутрішнього згоряння для всього світу. Виняток зроблено лише для Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на агентство Nikkei.

На цей момент Nissan вже припинив роботи над новими моторами для європейського ринку. Це пов'язано з введенням у 2025 році нового екологічного стандарту Євро-7. В таких умовах займатися випуском ДВС стане просто невигідним. Наступними бензинових і дизельних моторів позбавлять Японію і Китай.

А ось розробку і модернізацію двигунів для США, правда, в обмежених обсягах японський автовиробник продовжить. Річ у тому, що в Північній Америці надзвичайно популярні працюють на викопному паливі великі позашляховики та пікапи. Хто ж відмовиться від такого величезного шматка ринкового пирога?

В той самий час роботи над гібридними установками, до складу яких входять ДВС, Nissan поки продовжить. За словами поінформованих джерел під такі машини будуть модернізуватися ДВС що існують .

Раніше про відмову від ДВС в цьому десятилітті оголосили Jaguar Land Rover, Bentley Motors, McLaren, Kia, Renault і багато інших великих автовиробників.

Нагадаємо, що глава дилерського центру Nissan в штаті Нью-Йорк подав до суду на японського автовиробника, через те, що той відкрив неподалік ще один такий центр.

Читайте РБК-Україна в Google News
Nissan