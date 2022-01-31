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На Alibaba продають повністю електричні снігоходи за ціною всього 499 доларів

Автор: Олександр Мороз

В інтернет-магазині найбільшої у світі торгової онлайн-платформи Alibaba пропонується електричний снігохід, базова версія якого коштує всього 499 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Electrek.

По суті, це квадроцикл з парою лиж спереду і двома широкими гусеницями ззаду, призначений для подолання засніженій місцевості. При габаритах 152х50х62сантиметрах і вазі близько 40 кілограмів всюдихід цілком можна перевозити на даху кросовера або мінівена.

Втім, мініатюрні розміри неминуче позначилися на функціональності електричної машинки. Заряду батареї на 36 В і 12 Ач вистачить на 1 годину їзди без підзарядки зі швидкістю 15 км/ч.якщо ж використовувати так званий турборежим, то швидкість зростає до 40 км/год, але запас ходу при цьому радикально зменшиться.

Ще одним обмеженням є Максимальна вага навантаження в 65 кілограмів. Водієві доведеться терміново сісти на дієту! З іншого боку, отримати всього за 500 доларів повністю електричний транспортний засіб з двома гусеницями, незалежною підвіскою і дисковими гальмами - спокуса дуже велика.

Нагадаємо, що компанія Hanyang Robotics анонсувала безпілотну снігоприбиральну машину Snowbot S1. Робот призначений для розчищення заметів на парковках і прибудинкових територіях.

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