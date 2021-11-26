Еконорми не мають значення: у Німеччині досі працюють українські 30-річні КрАЗи

У Німеччині на будівництві були помічені українські самоскиди КрАЗ. Примітний цей факт тим, що йдеться про стародавні машини віком понад 30 років.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на YouTube-канал SuperRanger119.

У Німеччині діє цілий клуб шанувальників і власників КрАЗів. Класичні українські вантажівки регулярно беруть участь в ретрозаходах і демонстраційних заїздах. Але тут же інша ситуація - як мінімум чотири самоскиди цілком робочого виду виконують відсипання і переміщення ґрунту.

Один з шанувальників вантажної техніки з Німеччини показав українські КрАЗи поблизу Лейпцига в кінці жовтня. По відео видно, що машини випущені не пізніше 1989 року, тобто знаходяться в строю вже понад 32 років. Локацію і час фільмування відеоролика підтверджують опубліковані фото кількох німецьких шанувальників сільгосптехніки. Видно, що масивні самоскиди із зовнішністю машин 70-річної давності багатьом здаються фотогенічними.

За віком самоскиди сміливо можна записувати в олдтаймери. Автомобілі виконують роль технологічного транспорту, не мають номерних знаків, тому їм заборонений виїзд на дороги загального користування.

Мало хто знає, що самоскиди КрАЗ-256 різних модифікацій в 70-90-і роки масово відправлялися на експорт навіть до європейських країн. Машини мати попит завдяки витривалості, запасу міцності та відносно низькій ринковій вартості.

Цікаво, що на деяких експортних ринках модель продавалася під маркою БелАЗ. Річ у тім, що білоруські кар'єрні самоскиди вже були знайомі за кордоном.

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