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Мільйон "Запорожців": 46 років тому з конвеєра ЗАЗу зійшов мільйонний автомобіль

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Неділя 09 січня 2022 08:30
Мільйон "Запорожців": 46 років тому з конвеєра ЗАЗу зійшов мільйонний автомобіль Випуск мільйонного автомобіля ЗАЗ (Фото: архів ЗАЗ)
Автор: Вадим Добровольский

У автозаводу ЗАЗ знаменна річниця: 46 років тому з конвеєра зійшов мільйонний автомобіль. Для випуску такої кількості підприємству знадобилося 15 років.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто.

Мільйонний автомобіль ЗАЗ випустили 8 січня 1976 року. Ним став седан ЗАЗ-968А "Запорожець" із кузовом білого кольору. Це була модернізована версія базового ЗАЗ-968, який, у свою чергу, був розвитком ЗАЗ-966.

ЗАЗ-968А оснащувався 1,2-літровим двигуном повітряного охолодження потужністю 40 к.с. й випускався з 1973 по 1979 рік, після чого розпочалося виробництво вдосконаленого 968М.

Мільйон &quot;Запорожців&quot;: 46 років тому з конвеєра ЗАЗу зійшов мільйонний автомобіль

Цікаво, що мільйонний ЗАЗ зберігся до наших днів, сьогодні він знаходиться в Запоріжжі, де демонструється в автомобільному музеї "Фаєтон".

Двомільйонної машини ЗАЗ довелося чекати вже значно менше - 6 років та 9 місяців (жовтень 1982-го). Далі випуск продовжився з незначним прискоренням темпу - і в червні 1989 року з конвеєра зійшов тримільйонний автомобіль. Нижче можна подивитися короткий сюжет новин, присвячений випуску двомільйонного "Запорожця".

Раніше ми розповідали про маловідому сторінку історії Київського мотоциклетного заводу. Наприкінці 1950-х років на КМЗ хотіли освоїти випуск легких вантажівок на базі вузлів мотоциклів "Дніпро".

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