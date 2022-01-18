Мене вкрали, поки я спав: викрадач поцупив автівку зі сплячим пасажиром всередині

У місті Тіффін, що в штаті Огайо, США, стався курйозне автомобільне викрадення. Разом з машиною злочинець випадково вкрав... пасажира.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на департамент поліції Тіффіна.

Власник білого седана Audi A4 випуску 2012 року привіз машину до місцевого автомобільного дилера для обміну на нове авто. Він приїхав разом з другом, який залишився чекати в машині й заснув на задньому сидінні.

В цей час 32-річний викрадач забрався на водійське сидіння (машина зі зрозумілої причини була незачинена, ключі знаходилися в салоні). Яке ж було здивування пасажира, що прокинувся, коли він виявив себе в машині, що мчить по місту, а на водійському місці сидить абсолютно незнайома людина.

Пасажир, продовжуючи залишатися непоміченим, почав відправляти тривожні смс поліції та повідомляв про місцеперебування викраденої машини в реальному часі. Найближчі патрулі зреагували миттєво - і незабаром заблокували викрадений Audi на дорозі неподалік від міста.

На щастя, "вкрадений" пасажир практично не постраждав, відбувшись легкими забоями під час блокування машини та затримання злочинця.

Нагадаємо, у США на автомагазин, який заплатив колишньому працівникові тачкою монет, подали до суду.