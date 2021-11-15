Skoda розробляє свій найдешевший кросовер

Мініатюрні паркетники для ринків, що розвиваються стають трендом в сучасному автомобільному світі. І, звичайно, компанія Skoda не могла обійти своєю увагою цю тенденцію.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarScoops.

Чеський автовиробник працює над новим кросовером довжиною менше ніж 4 метрів. Така модель могла б успішно продаватися, наприклад, в Індії та на інших аналогічних ринках.

Згадаймо седан Slavia і субкомпактний паркетник Kushaq, які були розроблені для Індії та там же і випускаються з локалізацією виробництва до 95%.

Представлений в березні цього року Kushaq, зараз є найменшим кросовером у світовому асортименті чеського автовиробника - його довжина становить 4225 міліметра.

Кросовер Skoda Kushaq

В інтерв'ю виданню Autocar голова ради директорів Skoda India Томас Шефер зізнався, що компанія працює над кросовером меншого розміру, заявивши: "Паркетники довжиною менше ніж 4 метрів - складний сегмент. Вони повинні мати гарний вигляд і бути досить просторими всередині".

Шефер також сказав, що нова модель не повинна обмежуватися лише Індією, а бути націленою на світовий експорт. Якщо проект остаточно отримає зелене світло, недорогий позашляховик буде розроблений на злегка зменшеній версії архітектури MQB A0 IN. Під капотом новинки пропишуться атмосферні та наддувні бензинові двигуни об'ємом в 1 літр двигуни з асортименту VW Group.

Паркетник Skoda Kamiq довжиною 4241 мм, який продається в Європі

Нова модель стане прямим конкурентом нового Citroën C3 довжиною 3,98 метра, який нещодавно дебютував в якості невеликого кросовера для Індії та ринків Південної Америки.

Нагадаємо, що Skoda відмовляється від випуску універсала Fabia Combi. Цей крок повинен допомогти Skoda дотримуватися суворих стандартів викидів в Європі.