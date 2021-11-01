Менше 4 л/100 км: Toyota представила нову гібридну систему без зв'язку ДВС з колесами

Toyota виводить на ринок абсолютно нову для себе гібридну систему для автомобілів. В установці під назвою e-Smart двигун внутрішнього згоряння не має прямого зв'язку з провідними колесами.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Toyota.

З початку гібридної ери в автоіндустрії компанія Toyota, як піонер масового випуску гібридів, робила ставку на паралельну схему гібридного приводу. Фірмова установка Hybrid Synergy Drive дозволяє ДВС і електромоторам працювати одночасно або задіює тільки електротягу.

А тепер компанія звернулася до абсолютно нової для себе послідовної гібридної схеми - коли ДВС не має прямого зв'язку з ведучими колесами й виступає в ролі генератора, що заряджає батарею, а вже та живить електромотори.

Така установка Тойоти отримала назву e-Smart і дебютувала на компактному кросовері Toyota Raize, який днями вийшов на ринок Японії. Новий тойотівський гібрид має під капотом трициліндровий атмосферний двигун 1.2 з віддачею 82 к.с. і 105 Нм, а передні колеса обертає електромотор на 106 "сил" і 170 Нм.

Оскільки ДВС працює в ролі генератора, відпадає необхідність у великій батареї. У Raize тяговий акумулятор розташований під задніми сидіннями й має ємність всього 4,3 Ач. У порівнянні зі звичайним Raize бензобак зменшено до 33 літрів (проти 36 л), а паспортна середня витрата палива по циклу WLTC становить всього 3,6 л/100 км.

Серед їздових режимів є і рекуперативний Smart-pedal, який дозволяє їхати без використання гідравлічних гальм - розгін і гальмування регулюються педаллю акселератора.

Ціна гібридного Toyota Raize з установкою e-Smart в Японії становить 18900 доларів. Про появу послідовних гібридів на інших моделях, пропонованих за межами Японії, компанія поки не повідомляє.

Нагадавши, Toyota представила свій перший серійний електромобіль. Кросовер bZ4X, який став батарейним аналогом RAV4, має запас ходу до 500 км, а у продажу з'явиться в середині 2022 року.