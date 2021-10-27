Позашляховики Range Rover і BMW очолили список автомобілів, що найчастіше викрадають

У Німеччині за підсумками 2020 року Range Rover і BMW очолили список автомобілів, що викрадають найчастіше. Німецьким злочинцям подобаються позашляховики преміум-класу: на їх частку припадає вісім з десяти машин, що найбільше викрадаються.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autobild.

Німецька страхова Асоціація опублікувала статистику викрадень. Range Rover Velar зайняв в ній перше місце, як автомобіль, що найбільш часто викрадається в Німеччині з показником 15,5 викрадених автомобілів на 1000 застрахованих екземплярів. У першій п'ятірці також BMW X6, Kia Stinger, Range Rover і Toyota Land Cruiser.

Серед споткарів найчастіше в Німеччині викрадають Porsche 911. Якщо поглянути на статистику по брендах, то впевнено лідирує все той же Land Rover. Кожні два британських позашляховика з 1000 застрахованих викрадаються. У першій п'ятірці найпопулярніших марок у злодіїв також значаться Porsche, Mazda, Mitsubishi та Toyota.

У порівнянні з 2019 роком, кількість викрадень скоротилася з 14,2 до 10,7 тисяч автомобілів. Більшість випадків було зареєстровано в Берліні (2276 викрадених автомобілів). Сумарний збиток, нанесений злодіями у 2020 році, становить 214 мільйонів євро.

Примітно, що українська статистика автомобільних крадіжок багато в чому перегукується з німецькою. У нас за підсумками 2020 року частіше за інших викрадали Toyota, також "популярністю" користувалися Mazda, Honda, Hyundai та Kia.

Раніше стало відомо, що семимісний бюджетний кросовер Hyundai націлився на нові ринки. Hyundai Creta Grand відрізняється збільшеною на 150 мм колісною базою.

Нагадаємо, що ринкова капіталізація Tesla перевищила 1 трлн доларів. Це новий рекорд в історії американського виробника електромобілів.