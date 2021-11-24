З лицем легендарного F-150: дебютував пікап Ford Ranger 2022 нового покоління

Компанія Ford офіційно представила пікап Ranger четвертого покоління. Модель отримала модернізовану раму і підвіску, а також додала по 50 мм в колії та колісній базі.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Ford.

Забавно, що перші два покоління глобальної американської моделі були, по суті, клоном пікапа Mazda B-Series. Третє ж (T6) розроблялося австралійським інженерним центром Ford, йому ж довірили проектування і четвертої генерації.

Примітно, що прем'єра нового Рейнджера пройшла там же – "Зелений континент" є найважливішим ринком пікапів, причому не тільки фордівських. Зовні новий Ranger виглядає більш переконливо і брутально - завдяки схожості з повнорозмірним пікапом Ford F-150. Крім серйозної модернізації платформи T6, моторний відсік став просторіше - покращилося охолодження двигуна і з'явилося місце для другого акумулятора.

У салоні дорогих комплектацій запропонований вертикально орієнтований дисплей мультимедійної системи діагоналлю 10,1 або 12 дюймів, телематична система FordPass, точка Wi-Fi та електромеханічний "ручник".

В оснащення Рейнджера увійшли також Камери кругового огляду, адаптивний круїз-контроль і система зчитування дорожніх знаків, бездротова зарядка смартфона і вбудований модем для оновлення "по повітрю".

Базовим для пікапа дволітровий турбодизель EcoBlue з одинарним або подвійним турбонаддувом. До того ж у Single-Turbo будуть два варіанти форсування. На зміну п'ятициліндровому дизелю об'ємом 3,2 літра прийшов мотор V6 3.0, запозичений у старшого пікапа Ford F-150.

На вибір також запропоновані дві повнопривідні трансмісії: з жорстким підключенням передньої осі та постійним повним приводом з міжосьовим диференціалом. Передбачено шість позашляхових режимів.

Виробляти глобальний Ranger почнуть з наступного року на заводах Ford в Таїланді та Південній Африці починаючи з 2022 року. У Європі приймання замовлень відкриється в кінці 2022-го. Всього ж модель буде продаватися більш ніж в 100 країнах.

Нагадаємо, що Ford Mondeo змінив покоління. При цьому популярна модель перетворилася на крос-седан зі збільшеним дорожнім просвітом і додатковим захистом нижньої частини кузова.