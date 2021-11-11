Комактний гібрид для міста: в Україні стартують продажі кросовера Toyota Yaris Cross

На український ринок виходить новий компактний кросовер Toyota. Новинка під назвою Yaris Cross. Продажі новинки стартують 19 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сайт Toyota в Україні.

Toyota Yaris Cross належить до сегменту субкомпактних міських кросоверів: довжина становить менше ніж 4,2 метра. Yовинка побудована на базі Yaris й в порівнянні з вихідним хетчбеком виросла в довжину на 232 мм і стала вище на 95 мм.

А головне - кліренс збільшився на 25 мм. Підсумкові 170 мм навіть при відсутності повного приводу дозволять впевнено долати бровки, бордюри та трамвайні колії. Легке бездоріжжя теж не протипоказано, але тільки в суху погоду, адже у машини немає електронних позашляхових помічників для зміни алгоритму роботи двигуна і трансмісії на бездоріжжі.

В Україні Yaris Cross буде представлений з двома силовими установками. Бензинова версія укомплектована трициліндровим мотором 1.5 потужністю 125 к.с., а на вибір пропонуються "механіка" або варіатор.

У гібрида ДВС такого ж обсягу пов'язаний з електромотором, а сукупна потужність становить 116 к.с. Компактна батарея розміщена під задніми сидіннями, а обсяг паливного бака зменшено з 42 до 36 літрів.

Покупці можуть вибирати одну з п'яти комплектацій (Live, Active, Lounge, Elegant і Adventure). Базова бензинова машина стартує з 547 тисяч гривень, а найдоступніший гібридний Yaris Cross обійдеться в 676 тисяч.

Нагадаємо, Toyota представила свій перший серійний електромобіль. Кросовер bZ4X за габаритами співвідноситься з RAV4 і має запас ходу до 500 км.