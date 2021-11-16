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Клієнти не зрозуміють: стало відомо, який автомобільний бренд не відмовиться від шкіри в інтер'єрах

Автор: Константин Широкун

Британський автовиробник не поспішає відмовлятися від натуральної шкіри навіть з урахуванням важливості екологічної відповідальності. На думку менеджерів компанії, шкіра ще довгий час буде вважатися атрибутом розкоші.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autocar.

Раніше Volvo і MINI анонсували відмову від використання натуральної шкіри для оббивки салонів в найближчій перспективі. Глава Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос підкреслив, що на сьогодні ніхто не просив його компанію зробити "веганський" салон, тобто без використання матеріалів тваринного походження.

У Rolls-Royce впевнені, що поняття люксовості і преміальності для їх бренду дорожче, ніж невеликий крок у бік екологічності. На обробку інтер'єру одного Rolls-Royce витрачається від восьми до дев'яти шкур биків, яких вирощують в помірному кліматі з чітко прописаним раціоном.

Раніше ми писали, зовнішність Suzuki SX4 нового покоління Розсекречена до прем'єри. Виробництво машин нової генерації вже стартувало.

Також повідомлялося, що MG показав новий кросовер One. Новинка представлена відразу у двох варіантах.

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Автомобільний ринок