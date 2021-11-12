Kia повністю електрифікує модельний ряд в Європі до 2035 року

У компанії Kia амбітні екологічні плани, що включають в себе повну відмову від ДВЗ. Оголошено, що з 2040 року корейська марка продаватиме в усьому світі виключно електромобілі, а до 2045 року стане вуглецево-нейтральною. Відмова від ДВЗ у Європі намічено на 2035 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на MotorTrader.

В рамках глобальної стратегії Plan S, яка включає в себе повну електрифікацію модельного ряду в Європі до 2035 року, Kia розробляє також перший у своїй історії автомобіль на водневих паливних елементах.

Крім того, компанія починає переводити свої заводи в Кореї, США, Китаї та Індії на використання електроенергії від сонячних батарей. А вже у 2030 році весь корпоративний парк компанії складуть виключно електромобілі.

Kia також заявляє, що до 2040 року всі її виробничі підприємства будуть працювати на поновлюваних джерелах енергії. Завод компанії в Словаччині вже перейшов на екологічно чисту енергію.

А ще через п'ять років корейський автовиробник планує знизити обсяг викидів вуглекислого газу на 97% від рівня 2019 року - і досягти вуглецевої нейтральності, тобто балансу між викинутими та нейтралізованими обсягами CO2.

Зараз Kia випускає чотири моделі електромобілів: електричні версії ДВС-моделей Soul EV і Niro EV, паркетник Kia EV6, а також вантажівка Kia Bongo EV, які продаються тільки в Кореї. А вже 17 листопада в Лос-Анджелесі, як ми повідомляли раніше, дебютує великий кросовер Kia EV9.

Тизер Kia EV9 Concept

До 2025 року корейський автовиробник збирається зайняти 6,6% світового ринку електромобілів, а роком пізніше довести щорічний тираж екологічно чистих автомобілів до 500 тисяч. Для цього в найближчі п'ять років Kia запустить в продаж сім нових електричних моделей.

Нагадаємо, що вперше за 28 років існування моделі Sportage компанія Kia запропонувала версію, спеціально розроблену під смаки європейців. Однак, в базовій комплектації такий кросовер відрізняється спартанським оснащенням.