ru ua
Сб, 27 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Іноді вони повертаються: створено репліку автомобіля швидкої допомоги з фільму "Мисливці за привидами"

Новость на русском →
Субота 27 листопада 2021 11:10
Іноді вони повертаються: створено репліку автомобіля швидкої допомоги з фільму "Мисливці за привидами" Репліка автомобіля Ecto - 1 з фільму "Мисливці за привидами" (Фото: скріншот YouTube)
Автор: Олександр Мороз

Автомобіль швидкої допомоги із знаменитого фільму "Мисливці за привидами" реінкарювали. Репліку Ecto-1 на базі Cadillac збудували в США.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Motor1.

Можна не розбиратися в автомобілях взагалі і в моделях марки Cadillac зокрема, але складно знайти людину, яка не бачив автомобіль швидкої допомоги Cadillac Miller-Meteor 1959 року з франшизи фільму «Мисливці за привидами».

Іноді вони повертаються: створено репліку автомобіля швидкої допомоги з фільму &quot;Мисливці за привидами&quot;

Але ж не кадилак 1959 року, як у фільмі, скажете ви, дивлячись на фотографії. Дійстно, це модель 1960 року, яку легко ідентифікувати за трохи меншими плавниками без подвійних вогнів. Більш того, це навіть не машина швидкої допомоги, а колишній катафалк.

Іноді вони повертаються: створено репліку автомобіля швидкої допомоги з фільму &quot;Мисливці за привидами&quot;

Але все це не так і важливо. Автомобіль був побудований фірмою Bob's Prop Shop в Лас-Вегасі, і, як пояснюється у відео, машини швидкої допомоги Cadillac Miller-Meteor 1959 року зараз практично неможливо знайти.

Іноді вони повертаються: створено репліку автомобіля швидкої допомоги з фільму &quot;Мисливці за привидами&quot;

Цей реальний катафалк 1960 року був розібраний до кузова і перебудований практично з нуля. Під капотом встановлений оригінальний V8 об'ємом 6,4 літра, який в первозданному вигляді видавав 325 кінських сил.

Іноді вони повертаються: створено репліку автомобіля швидкої допомоги з фільму &quot;Мисливці за привидами&quot;

Тим більш цінно, що буквально днями через 33 роки з моменту виходу попередньої частини на великі екрани вийшов третій фільм знаменитої франшизи - "Мисливці за привидами. Спадкоємець". З нев'янучим Біллом Мюрреєм.

Нагадаємо, що виставлена на продаж машина генерала АЛАДІНА, персонажа Саші Барона Коена з кінокомедії " Диктатор". Броньований позашляховик Dartz Prombron був доопрацьований спеціально для фільму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Cadillac
Точки зору
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору