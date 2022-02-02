Біля кордонів України на тестах помічено таємничий електрокар

На дорогах Угорщини проходить тестові випробування прототипу нового електромобіля британо-китайської марки MG. Попри те, що новинка прихована під камуфляжем, зовні вона нагадує корейський Kia EV6.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarScoops.

Майбутній електромобіль MG помітив і зняв один з угорських автолюбителів. Відразу впадають в очі обриси новинки. Попри те, що хетчбек покритий камуфляжем, він нагадує електромобіль Kia EV6.

Помітний також "спортивний" передок з незграбними фарами й світлодіодними денними ходовими вогнями. Світлодіоди присутні й в задніх ліхтарях. Крім того, автомобіль відрізняється великим переднім повітрозабірником і прорізами для охолодження гальм.

При погляді в профіль виділяються конусоподібний дах, круто нахилене заднє скло і спойлер на кришці багажника. У порівнянні з поточними моделями MG, новий хетчбек виглядає зовсім інакше.

І хоча всередину прототипу, який тестується в Угорщині, зазирнути не вдалося, раніше салон був частково розсекречений в Китаї. На опублікованих шпигунських фото видно обтягнуті шкірою сидіння, мультифункціональне кермо і великий дисплей інформаційно-розважальної системи.

Технічні характеристики нового електромобіля MG поки невідомі. Цілком можливо, що він запозичить Силовий агрегат у MG Marvel R, який дебютував на європейському ринку в жовтні минулого року – двомоторна електрична установка розвиває 284 к.с. і 665 Нм крутного моменту, енергію для якої забезпечує батарея на 70 кВт*г.

Нагадаємо, що марка MG представила кросовер One з 30-дюймовим екраном в салоні. Поки новинка доступна тільки з бензиновим двигуном, але незабаром в модельній лінійці з'явиться і гібридний варіант.