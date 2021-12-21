Toyota зупинить свої заводи на невизначений термін

Анонсована зупинка конвеєрів японської автомобільної корпорації пов'язаний з дефіцитом мікрочіпів. Раніше Toyota планувала в січні 2022 року встановити рекорд з випуску нових машин і виробити більше 800 000 машин. Тепер запланована цифра під питанням.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Reuters.

На скільки затягнеться простий автозаводів, менеджери компанії не повідомляють. Зупинка підприємств пов'язана з дефіцитом напівпровідників. Вимушена зупинка виробництва посилить дефіцит машин марки в Європі, і в Україні зокрема.

У компанії відзначають, що зупинка декількох автоскладальних підприємств стане причиною недовипуску декількох десятків тисяч машин. Але топ-менеджмент поспішив уточнити - на запланованому рекорді це ніяк не позначиться. Експерти відзначають, що вимушені канікули підприємств можуть зайняти від двох до семи днів. Точні дати зупинки виробництва тримаються поки в секреті.

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