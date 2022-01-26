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Розкішні електромобілі та хмарочоси з квартирами за 4 млн доларів: куди котиться Bentley

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Середа 26 січня 2022 20:00
Розкішні електромобілі та хмарочоси з квартирами за 4 млн доларів: куди котиться Bentley Проект розкішної житлової багатоповерхівки Bentley Building в Майамі (Фото: Bentley Motors)
Автор: Олександр Мороз

Компанія Bentley оголосила дату ринкового дебюту свого першого електрокара і попутно розповiла про будівництво в Майамі житлового хмарочоса на 216 апартаментів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarBuzz.

Виробник розкішних автомобілів Bentley офіційно підтвердив, що його перший серійний електромобіль відправиться на конвеєр заводу у Великобританії в 2025 році. А через вісім років в лінійці марки взагалі не залишиться моделей з двигунами внутрішнього згоряння.

Тотальна електрифікація модельного ряду - ключова частина прийнятого в 2020 році стратегічного плану Beyond100, згідно з яким бренд не тільки відмовиться від використання ДВС, але і доб'ється вуглецевої нейтральності. На ці цілі в найближчі 10 років збираються витратити 2,5 мільярда фунтів стерлінгів (близько 3 млрд євро).

Розкішні електромобілі та хмарочоси з квартирами за 4 млн доларів: куди котиться Bentley

Концепт електромобіля Bentley EXP 100 GT Concept

Ще однією новиною від Bentley стало будівництво розкішного багатоквартирного хмарочоса Bentley Building в Майамі - Aston Martin вже не буде єдиним автовиробником з модними резиденціями в цьому престижному місті.

Розкішні електромобілі та хмарочоси з квартирами за 4 млн доларів: куди котиться Bentley

Житловий хмарочос є частиною співпраці із забудовником Dezer Development, в рамках якого до 2026 року в Санні-Айлс-Біч будуть побудовані 216 розкішних апартаментів. Кожен з них матиме окремий басейн на балконі з видом на океан і скляні вікна від підлоги до стелі. У галереї продажів Bentley також представлені повністю обладнана кухня з першокласною побутовою технікою Gaggenau, театральний зал, лаунж-зона і бар.

Розкішні електромобілі та хмарочоси з квартирами за 4 млн доларів: куди котиться Bentley

Кожна квартира буде побудована з урахуванням потреб автолюбителів і включати в себе гараж на кілька машин і ліфт, що дозволяє піднятися в свої апартаменти, не виходячи з машини.

Розкішні електромобілі та хмарочоси з квартирами за 4 млн доларів: куди котиться Bentley

Вартість такої квартири складе 4,2 мільйона доларів, але з урахуванням додаткових опцій, цілком може подвоїтися. На жаль, на відміну від Aston Martin, до апартаментів Bentley не додається безкоштовний автомобіль.

Нагадаємо, що неймовірно багаті люди в Об'єднаних Арабських Еміратах мають свої примхи. Наприклад, автомобільний номер вартістю з десяток Роллс-Ройсів.

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