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Електричний концепт WayRay Holograktor відкриває двері до доповненої 3D-реальності

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Вівторок 30 листопада 2021 09:35
Електричний концепт WayRay Holograktor відкриває двері до доповненої 3D-реальності Концепт WayRay Holograktor (Фото: WayRay)
Автор: Олександр Мороз

Представлено концепт таксі WayRay Holograktor, в якому на скло проектується об'ємне 3D-зображення. Власне, навколо цієї технології і побудовано сам електромобіль.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на CarAndDriver.

Електричний концепт WayRay Holograktor відкриває двері до доповненої 3D-реальності

Творцем прототипу Holograktor є швейцарська приватна компанія WayRay. Дизайн хетчбека гольф-класу з габаритами 4416х2023х1582 мм розробив дизайнер Саша Селіпанов, який працював в компаніях Bugatti, Genesis і Koenigsegg.

Характеристики електричної силової установки поки що не названі, відомий лише запас ходу на одній зарядці (600 км), максимальна швидкість (200 км/год) і час розгону до 100 км/год (3,9 с).

Електричний концепт WayRay Holograktor відкриває двері до доповненої 3D-реальності

Незважаючи на двометрову ширину автомобіля, в салоні три посадочних місць, щоб забезпечує високий рівень комфорту. Система доповненої реальності включає в себе компактний проектор з безліччю мікрозеркал, які і формують трекхмерную картинку на багатошаровому склі.

Електричний концепт WayRay Holograktor відкриває двері до доповненої 3D-реальності

При цьому, все обладнання заховано в невеликому ящику на даху, який назвали "Креветкою" – саме в ньому знаходяться сенсори і голографічні системи для пасажирів. Для управління доповненою реальністю кожне крісло оснащене двома джойстиками.

Електричний концепт WayRay Holograktor відкриває двері до доповненої 3D-реальності

"Рулити" Голотрактором можна як вручну, так там і дистанційно за допомогою мобільного зв'язку 5G. автопілота у машини поки не немає.

Електричний концепт WayRay Holograktor відкриває двері до доповненої 3D-реальності

Планується через чотири роки випустити Holograktor на дороги загального користування. Цілком реальний термін, адже за словами WayRay, інвесторами компанії є такі великі автовиробники як Porsche і Hyundai, а також гігант електронної комерції Alibaba.

Нагадаємо, що Volvo інвестує в стартап в області оптики і обробки зображень Spectralics. Молода компанія займається створенням нового типу тонкої оптичної плівки, яка дозволяє проектувати на скло будь-яке зображення.

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