ru ua
Ср, 10 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Пральна машина і величезний дисплей у кабіні: Geely готує електровантажівку в конкуренти Tesla Semi

Новость на русском →
Середа 10 листопада 2021 13:41
Пральна машина і величезний дисплей у кабіні: Geely готує електровантажівку в конкуренти Tesla Semi Прототип футуристичної Вантажівки Geely Homtruck (Фото: Geely)
Автор: Олександр Мороз

Відділення Yuancheng Automobile китайського автогіганта Geely розробило екологічно чистий вантажівка, який багато в чому виглядає краще тягача Tesla Semi.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на MyDrivers.

Пральна машина і величезний дисплей у кабіні: Geely готує електровантажівку в конкуренти Tesla Semi

Вантажівка, що отримала експортне ім'я Homtruck відрізняється футуристичним дизайном екстер'єру з клиноподібною кабіною, електронними дзеркалами заднього виду і обтічними формами, що забезпечують коефіцієнт лобового опору 0,35.

Пральна машина і величезний дисплей у кабіні: Geely готує електровантажівку в конкуренти Tesla Semi

У салоні встановлено рульове колесо, що нагадує штурвали машин Формули - 1 і величезний дисплей, що розтягнувся на всю ширину передньої панелі. У задній частині обладнаний справжній житловий відсік з великим ліжком, кухонною зоною з холодильником, а також санвузлом з душем і туалетом. Є навіть пральна машина!

Пральна машина і величезний дисплей у кабіні: Geely готує електровантажівку в конкуренти Tesla Semi

Але головною особливістю китайського вантажівки є силові установки. Їх пропонується відразу три: Гібридна, повністю електрична і метанольная. Остання, як стверджують розробники, не тільки екологічніше бензинових і дизельних агрегатів, але і дозволяє заощадити від 18 до 22 відсотків на рік на паливі.

Пральна машина і величезний дисплей у кабіні: Geely готує електровантажівку в конкуренти Tesla Semi

Вироблятися Homtruck буде комерційним суббрендом Geely, іменованим Farizon Auto. Попередні замовлення на футуристичний вантажівка вже приймаються, на конвеєр модель відправиться в 2023 році. Якщо Tesla буде і далі зволікати з серійним випуском тягача Semi, то може і запізнитися.

Пральна машина і величезний дисплей у кабіні: Geely готує електровантажівку в конкуренти Tesla Semi

Нагадаємо, що у Китаї стартувало виробництво електромобіля Zeekr 001. Це новий преміальний суббренд Geely, створений для випуску преміальних електромобілів, здатних конкурувати з Tesla.

Читайте РБК-Україна в Google News
Geely электромобили Tesla
Точки зору
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору