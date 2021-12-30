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Дорожче нового кросовера з ДВС: названа ціна батареї електричного Ford Mustang

Автор: Олександр Мороз

Незважаючи на те, що за 10 років ціни на літій-іонні батареї впали на 89%, вони все ще недешеві. Акумулятор Ford Mustang Mach-E може коштувати більше, ніж новий кросовер з ДВС.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarScoops.

Так, в американському дилерському центрі Lakeland Ford стандартна батарея для електричного Мустанга пропонується за 18 514 доларів. А ось батарея зі збільшеним запасом ходу коштує вже 23 649 доларів. Це на 2160 доларів дорожче базового пікапа Ford Maverick з бензиновим двигуном EcoBoost.

Зайве говорити, що ціни також не включають доставку, і це, безсумнівно, теж вдарить по гаманцю клієнта, так як стандартна батарея важить майже півтонни і має великі габарити.

Що стосується самого електромобіля Ford Mustang Mach-E, то він отримав до нового модельного року ряд обновок і на американському ринку коштує від 43 895 доларів без урахування пільг.

Нагадаємо, що компанія Tesla запустила в продаж електрокари зі старими батареями. Ємність у цих акумуляторів на 12% нижче номінального значення.

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