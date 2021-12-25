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Сексизм під виглядом демократії: найстаріший автоклуб світу вже 126 років не приймає до свого складу жінок

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Субота 25 грудня 2021 19:48
Сексизм під виглядом демократії: найстаріший автоклуб світу вже 126 років не приймає до свого складу жінок Преміальне французьке авто Facel Vega на тлі Ейфелевої вежі, 1960 рік (Фото: flickr.com)
Автор: Олександр Мороз

Заснований в листопаді 1895 року автомобільний клуб Франції досі не пронімає до свого складу жінок. Цікаво, що така гендерна політика пояснюється демократичними переконаннями.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на агенство Bloomberg.

Президент автомобільного клубу Франції (Automobile Club de France) Луї Дезанж опинився в скрутному становищі, коли після арешту в Токіо Карлос Гон пішов з посади генерального директора Renault, а на його місце автомобільна компанія тимчасово призначила Клотільду Дельбос. Клуб, який традиційно приймав у почесні члени керівників основних автомобільних компаній Франції, цього разу змінив традиції.

"Ми могли б надати їй картку, що дає ті ж права, що і дружині члена клубу", - зазначив Десанж. "Але навіть це було б вперше". На щастя для нього і його клубу правління Клотільди було недовгим, і її змінив італієць Лука де Мео, якому відразу ж надали членство. Дельбос, яка є зараз його заступником, від коментарів відмовилася.

Сексизм під виглядом демократії: найстаріший автоклуб світу вже 126 років не приймає до свого складу жінок

Президент автомобільного клубу Франції Луї Дезанж.

Що буде робити найстаріший автомобільний клуб світу далі, залишається тільки гадати. Вже зараз в конкуруючому з Renault автомобільному альянсі Stellantis жінки очолюють бренди Peugeot, DS і Chrysler, в керівництві виробника шин Michelin з 11 чоловік - чотири жінки, а за океаном автомобільний гігант General Motors очолює Мері Барра.

"Наявність такого клубу, застряглого в 19 столітті і закритого для жінок, зводить нанівець все засилля, що вживаються галуззю для забезпечення гендерної рівності", - говорить Елізабет Янг, засновник і президент організації"Жінки і автомобілі в Європі".

Втім, 74-річного Луї Дезанжа така аргументація не переконує:" нічого не зміниться, поки я буду президентом", - говорить він. "За моїми підрахунками приблизно три чверті з двох тисяч наших членів не хочуть гендерних змін. А я занадто демократичний, щоб нав'язувати те, чого вони не хочуть. У нас є й інші можливості познайомитися з жінками в Парижі".

Цікаво, що думають з цього приводу видатні члени Automobile Club de France, такі як голова ради директорів Renault Жан-Домінік Сенар, виконавчий директор Peugeot-Citroen Stellantis Карлос Таварес і генеральний директор Valeo SA Жак Ашенбройх?

Королівський автомобільний клуб в Лондоні був створений роком пізніше і традиційно має тісні зв'язки з Паризьким клубом. Але на відміну від свого французького аналога, він почав приймати жінок ще в 1999 році.

Нагадаємо, що Австралійський підрозділ компанії Ford виплатить штраф понад 3 мільйони доларів, щоб залагодити відносини з незадоволеними клієнтамі. всьому виною-помилки в описі спорткара Mustang Mach 1.

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