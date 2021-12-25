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Сексизм под видом демократии: старейший автоклуб мира уже 126 лет не принимает в свой состав женщин

Новина українською →
Суббота 25 декабря 2021 19:48
Сексизм под видом демократии: старейший автоклуб мира уже 126 лет не принимает в свой состав женщин Премиальный французский авто Facel Vega на фоне Эйфелевой башни, 1960 год (Фото: flickr.com)
Автор: Александр Мороз

Основанный в ноябре 1895 года Автомобильный клуб Франции до сих пор не пронимает в свой состав женщин. Интересно, что такая гендерная политика объясняется демократическими убеждениями.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агенство Bloomberg.

Президент Автомобильного клуба Франции (Automobile Club de France) Луи Дезанж оказался в затруднительном положении, когда после ареста в Токио Карлос Гон ушел с поста генерального директора Renault, а на его место автомобильная компания временно назначила Клотильду Дельбос. Клуб, который традиционно принимал в почетные члены руководителей основных автомобильных компаний Франции, на этот раз изменил традиции.

"Мы могли бы предоставить ей карточку, дающую те же права, что и жене члена клуба", - отметил Десанж. "Но даже это было бы впервые". К счастью для него и его клуба правление Клотильды было недолгим, и ее сменил итальянец Лука де Мео, которому сразу же предоставили членство. Дельбос, которая является сейчас его заместителем, от комментариев отказалась.

Сексизм под видом демократии: старейший автоклуб мира уже 126 лет не принимает в свой состав женщин

Президент Автомобильного клуба Франции Луи Дезанж.

Что будет делать старейший автомобильный клуб мира дальше, остается только гадать. Уже сейчас в конкурирующем с Renault автомобильном альянсе Stellantis женщины возглавляют бренды Peugeot, DS и Chrysler, в руководстве производителя шин Michelin из 11 человек - четыре женщины, а за океаном автомобильный гигант General Motors возглавляет Мэри Барра.

"Наличие такого клуба, застрявшего в 19 веке и закрытого для женщин, сводит на нет все усилия, предпринимаемые отраслью для обеспечения гендерного равенства", - говорит Элизабет Янг, основатель и президент организации "Женщины и автомобили в Европе".

Впрочем, 74-летнего Луи Дезанжа такая аргументация не убеждает: "Ничего не изменится, пока я буду президентом", - говорит он. "По моим подсчетам примерно три четверти из двух тысяч наших членов не хотят гендерных перемен. А я слишком демократичен, чтобы навязывать то, чего они не хотят. У нас есть и другие возможности познакомиться с женщинами в Париже".

Интересно, что думают по этому поводу видные члены Automobile Club de France, такие как председатель совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар, исполнительный директор Peugeot-Citroen Stellantis Карлос Таварес и генеральный директор Valeo SA Жак Ашенбройх?

Королевский автомобильный клуб в Лондоне был создан годом позднее и традиционно имеет тесные связи с Парижским клубом. Но в отличие от своего французского аналога, он начал принимать женщин еще в 1999 году.

Напомним, что австралийское подразделение компании Ford выплатит штраф более 3 миллионов долларов, чтобы уладить отношения с недовольными клиентами. Всему виной – ошибки в описании спорткара Mustang Mach 1.

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