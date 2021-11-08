Через брак мікросхем: BMW почала виробряти автомобілі без сенсорних екранів

Починаючи з минулого тижня, компанія BMW почала випускати деякі моделі без сенсорних дисплеїв. Цей вимушений крок зроблено, щоб зберегти поточний рівень виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на форум Bimmerfest.

Баварський автовиробник вже підтвердив цю інформацію. Серед порушених "інновацією" автомобілів називаються моделі 3-серії, 4-серії (купе і кабріолет), 4-серії Gran Coupe, Z4 і всі версії позашляховиків X5, X6 і X7.

Седан BMW 3-серії

Машини без сенсорного екрану, матимуть відповідну наклейку на вікні, а їх покупці отримають компенсацію в розмірі 500 доларів США. Видалення тачскріна означає, що інформаційно-розважальною системою можна управляти тільки за допомогою контролера iDrive і голосового помічника. Автомобілі, для яких встановлений паркувальний асистент втратять також можливість резервного копіювання. Всі інші функції мультимедійної системи будуть збережені, включаючи підтримку Apple CarPlay і Android Auto.

"Цей захід є результатом проблем в ланцюжку поставок в масштабах всієї галузі, які впливають на автомобілебудування в усьому світі і викликають обмеження на доступність деяких функцій або опцій. Ми розуміємо, що ця зміна вимагатиме діалогу з клієнтами, які очікують доставки", - йдеться в офіційній заяві BMW.

Позашляховик BMW X7

Покупців машин баварської марки це пояснення навряд чи втішить. Адже вони неминуче зіткнуться з проблемами при перепродажі свого "неповноцінного" авто.

Автомобілі з відсутньою сенсорною функцією мультимедійного дисплея вже почали відвантажуватися з заводу в Спартанбурзі, а наступного тижня Виробництво машин без тачскріна стартує на зарубіжних підприємствах марки.

Нагадаємо, що в BMW оголосили про майбутню прем'єру концептуального гібридного кросовера. Прем'єра відбудеться 29 листопада, а сама машина повинна скласти конкуренцію Porsche Cayenne Turbo GT.