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Під колір стін будинку: Кім Кардаш'ян показала свої нові розкішні автомобілі

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Середа 23 лютого 2022 08:44
Під колір стін будинку: Кім Кардаш'ян показала свої нові розкішні автомобілі Кім Кардашьян зі своїми улюбленцями-Lamborghini, Rolls-Royce і Maybach (скріншот youtube.com)
Автор: Олександр Мороз

Знаменита 41-річна американська зірка реаліті-шоу і фотомодель Кім Кардашьян похвалилася своїм маєтком, будинком і улюбленими автомобілями.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Youtube-канал Vogue.

Відео з Кім Кардашьян опубліковано в рамках проекту Vogue" Об'єкти любові", де знаменитості розповідають про свій побут і належні їм речі.

Під колір стін будинку: Кім Кардаш'ян показала свої нові розкішні автомобілі

Після екскурсії по своєму особняку в Калабасасі (Каліфорнія, США), світська левиця показує дорогі її серцю машини: Maybach від Platinum Motorsports, Rolls-Royce Ghost і Lamborghini Urus роботи ательє Mansory.

Під колір стін будинку: Кім Кардаш'ян показала свої нові розкішні автомобілі

"Я завжди була автомобілісткою, люблю автомобілі, і мені хотілося б, щоб вони гармоніювали з навколишнім оточенням. Так що всі машини у мене тепер глянцево-сірі замість матово-сріблястого кольору, який я любила раніше. І ось три моїх улюбленці", - розповідає Кім.

Під колір стін будинку: Кім Кардаш'ян показала свої нові розкішні автомобілі

Дивна затія - маскувати ексклюзивні авто під похмурі сірі стіни схожого на Монастир особняка. Особливо враховуючи вартість цих машин. Але серцю мільярдерки не накажеш.

Втім, детально розповісти про свої автомобілі Кім не встигає - їй потрібно бігти в офіс і заробляти на життя.

Уродженка Каліфорнії Кім Кардашьян, фотомодель і учасниця численних реаліті-шоу, з 2014 року була одружена з репером Каньє Вестом, з яким виховує чотирьох дітей. Але минулого року зоряна пара подала на розлучення.

Нагадаємо, що глава IT-компанії Traffic Devils Олександр Слобоженко купив собі новий суперкар. Йдеться про наддорогий Ferrari SF90 Stradale, за який айтішник заплатив понад 900 тисяч доларів.

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