Tesla проти авто з ДВС: хто довше протримається на морозі та збереже тепло в салоні

Порівняльний тест Tesla Model 3 Long Range та Hyundai Sonata допоміг з'ясувати, як довго електромобіль може зберігати тепло в салоні, коли на вулиці холодно.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarAndDdriver.

Недавня снігова буря у Вірджинії, що зупинила автомагістраль I-95 більш ніж на добу, змусила багатьох вдаватися до питання - наскільки безпечно подорожувати взимку на електромобілі. Щоб з'ясувати це, був проведений порівняльний тест електрокара Tesla Model 3 і бензинової Hyundai Sonata.

Tesla Model 3 Long Range і Hyunda i Sonata N-Line були залишені на морозі з клімат-контролем, встановленим на +18 градусів Цельсія - щоб подивитися, як довго вони протримаються.

В Сонаті довелося деактивувати функцію автовідключення (двигун глушиться через 30 або 60 хвилин роботи на холостому ходу). Температура за бортом під час випробувань становила від 10 до 13 градусів морозу.

Tesla Model 3 "стартувала" на місці з 98-відсотковим рівнем заряду батареї і акумулятори розряджалися з середньою швидкістю 2,2 відсотка на годину. Іншими словами, електрокар зможе протриматися максимум 45,1 години або майже дві доби.

Що стосується Hyundai Sonata, то при середній витраті в 1,12 літра палива на годину на холостому ходу, її 60-літрового бензобака теоретично повинно вистачити на 51,8 години.

Але різниця в енергоефективності між цими двома автомобілями просто вражає: якщо електрокар споживає всього 1,6 кВт*г на годину, то бензинова 290-сильна "турбочетвiрка" з'їдає у перерахунку в шість разів більше енергії - 10,3 кВт*г на годину. Відчуйте, як то кажуть, різницю.

Нагадаємо, що електромобіль Tesla Модель X Plaid є на сьогодні найшвидшим серійним позашляховиком у світі.