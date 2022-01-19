Береженого юрист береже: як перший Chevrolet Corvette позбувся американського прапора на емблемі

Виповнилося 69 років з моменту публічного дебюту найпершого Chevrolet Corvette. За пару днів до дебюту на автомобілі з юридичних міркувань терміново довелося міняти емблему.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто.
Дебют Chevrolet Corvette відбувся 17 січня 1953 року. Показ пройшов у готелі Уолдорф-Асторія на Манхеттені (Нью-Йорк). З цього моменту почалася переможна хода Corvette, який з часом по праву став вважатися національним спорткаром Америки.
Вихідний шоу-кар Chevrolet Corvette, в такому вигляді машину бачили тільки співробітники і юристи компанії
Однак мало хто знає, що буквально за кілька днів до публічного показу творцям машини довелося в пожежному порядку міняти емблему на першому шоу-каре.
Спочатку на ній були зображені два схрещених прапори - гоночний картатий і Національний американський з зірками та смугами. Побачивши це, юристи запротестували: терміново міняти, ніяких заперечень!
Річ у тім, що в той час використовувати прапор США на комерційних продуктах, включаючи автомобілі, було заборонено законом. Тому буквально на коліні створили новий логотип.
Оригінальна (ліворуч) і змінена за вимогами юристів емблема Chevrolet Corvette
Він як і раніше ніс картатий прапор, а ось на зміну зіркам і смугам прийшли елементи герба засновника компанії Луї Шевроле - в такому вигляді з невеликими стилістичними правками емблема Corvette зберігається і понині.
Оригінальна ж емблема, яка, на щастя, збереглася, експонується в музеї National Corvette Museum.
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