Бензин потроху дорожчає, автогаз дешевшає: скільки коштує паливо на АЗС

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 31 січня 2022 року порівняно з попереднім торговим днем 28 січня знову незначно підвищилися. Автогаз трохи подешевшав.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 31,92 гривень за літр (+0,05 гривень), на бензин А-95 - 32,81 гривень за літр (+0,06 гривень), на дизельне паливо - 32,13 гривень за літр (+0,07 гривень), на автогаз - 18,93 гривень за літр (-0,03 гривень).

Нагадаємо, в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДТ. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 21 січня.