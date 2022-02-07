Бензин знову подорожчав, автогаз без змін: скільки коштує паливо на АЗС

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 7 лютого 2022 року порівняно з попереднім торговим днем 4 лютого знову підвищилися. Ціна на автогаз не змінилася.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 32,76 гривень за літр (+0,15 гривень), на бензин А-95 - 35,93 гривень за літр (+0,13 гривень), на дизельне паливо - 32,98 гривень за літр (+0,16 гривень), на автогаз - 18,90 гривень за літр (без змін).

Нагадаємо, в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДТ. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 3 лютого.