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Audi припинить випуск електричного позашляховика e-tron

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Четвер 25 листопада 2021 14:00
Audi припинить випуск електричного позашляховика e-tron Електричний позашляховик Audi e-tron quattro (Фото: Audi)
Автор: Олександр Мороз

Audi має намір замінити флагманський електричний позашляховик e-tron принципово новою моделлю. Появу новинки на ім'я Q8 e-tron підтвердив глава компанії Маркус Дюсманн.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Audi.

Цієї весни компанія Audi оголосила, що в найближчому майбутньому повністю припинить виробництво двигунів внутрішнього згоряння. А вже до 2026 року випустить 20 нових електричних моделей. Серед них виявиться й новий флагманський електричний позашляховик Audi Q8 e-tron. Нинішній кросовер e-tron ще раз оновиться не пізніше 2023 року, а у 2026-му буде знятий з виробництва.

Audi припинить випуск електричного позашляховика e-tron

Подробиць про сам Q8 e-tron поки небагато. Очікується, що він буде побудований на архітектурі PPE-як і Q6 e-tron, який дебютує в 2023 році. Можливо також, що в його основу ляже масштабоване шасі SSP (Scalable Systems Platform), якою VW Group має намір з середини десятиліття замінити дві платформи електромобілів - MEB і PPE.

Audi припинить випуск електричного позашляховика e-tron

У Audi повідомили, що позашляховик Q8 e-tron буде збиратися на заводі в Бельгії, де в даний час виробляється e-tron Sportback. Про це заявив генеральний директор Audi Маркус Дюсманн в ході заходу, присвяченого випуску восьмимільйонного автомобіля марки.

"Майбутнє буде за електрикою. Наш завод є вуглецево-нейтральним. Наступним автомобілем, який буде збиратися тут, стане Audi Q8 e-tron, наступник нинішнього e-tron", - зазначив Дюсманн. На цьому ж підприємстві здійснюється не тільки виробництво і остаточне складання автомобілів, але і акумуляторів.

Audi припинить випуск електричного позашляховика e-tron

На шпигунських знімках прототипу Q8 e-tron показаний автомобіль, помітно відрізняється від поточного модельного ряду e-tron – перш за все зміненою решіткою радіатора з шестикутними "сотами" замість традиційних горизонтальних і вертикальних ліній.

На ринку флагманський електричний позашляховик дебютує в 2026 році і незабаром після запуску обзаведеться зарядженою модифікацією Sportback.

Нагадаємо, що новий кросовер Audi Q5 e-tron розроблений виключно для китайського ринку. Модель не має нічого спільного з однойменним автомобілем C ДВС, що продається в іншому світі.

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Audi Audi e-tron
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