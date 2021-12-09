Комфортний захист від "Калаша" та снайперів: у США продають броньовик Ford зі шкіряним салоном

Незвичайний броньовик виставили на торги через майданчик Collecting Cars. Автомобіль на базі рамного пікапа Ford Super Duty F-450 захищає від автомата Калашникова та снайперських гвинтівок.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Collecting Cars.

Terradyne Gurkha може витримати постріли з автомата Калашникова і снайперських гвинтівок. Шестимісний броньовик, розроблений канадськими інженерами, перебуває на службі в багатьох європейських країнах - зокрема поліції та Національної гвардії. Кругове бронювання захищає від куль калібру 5,45-9 міліметрів.

Шасі американського пікапа модернізували - машина отримала посилені амортизатори, а також лебідку. Під броньованим капотом встановлений 6,7-літровий 8-циліндровий турбодизель потужністю 335 кінських сил. У парі з агрегатом працює автоматична трансмісія.

Щоб водій і пасажири броньовика відчували себе комфортно, салон Terradyne оформлено шкірою та алькантарою. Відзначимо, що виставлена на продаж машина з пробігом – за кілька років броньовик накатав 25 000 км.

Нагадаємо, що Ford навчився видобувати пластик з океану і вже використовує його у своїх автомобілях. Позашляховик Ford Bronco Sport став першим автомобілем, деталі якого зроблені з повністю переробленого океанського пластику.

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