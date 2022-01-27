Майже 120 км на електротязі: новий Range Rover отримав плагін-гібридні варіанти

Land Rover розкрив технічні подробиці плагін-гібридної версії нового Range Rover. Відмінною рисою став більш ніж удвічі збільшений запас ходу на електриці в порівнянні з попередником.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Англійський позашляховик отримав дві заряджаються модифікації – P440e і Р510е. Менший варіант приводиться в рух 3,0-літровим рядним шестициліндровим бензиновим двигуном з турбонаддувом і електродвигуном потужністю 141 к.с. Land Rover заявляє, що сумарна потужність машини складає 434 к. с. Тягового акумулятора місткістю 38,2 кВт•год вистачає, щоб важкий позашляховик на електротязі проїжджав 115-117 км.

Виконання P510e оснащено такою ж силовою установкою, але через інших налаштувань бензинового двигуна потужність силової установки збільшена до 503 к.с. обидві версії доступні в комплектаціях SE, HSE та Autobiography. Моделі P440e можна вибрати з довгою або короткою колісною базою, а більш потужний P510e — тільки з короткою колісною базою.

Автовиробник впевнений, що водії зможуть здійснювати до 75% всіх поїздок тільки на електротязі. Range Rover також пропонує можливість швидкої зарядки потужністю 50 кВт, що означає, що він може заряджатися від 0 до 80% менш ніж за годину, або за п'ять годин за допомогою звичайної побутової розетки.

У 2024 році також з'явиться повністю електрична версія Range Rover. Як раніше повідомлялося, компанія має намір запропонувати електричні версії для всіх своїх моделей до кінця десятиліття.

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