22 колеса, 111 квадратних метрів і 2,5 млн доларів: на продаж виставлено автобудинок Вілла Сміта

Якщо ти голлівудська зірка з сотнями мільйонів доларів на рахунках, то можеш собі дозволити витратити 2,5 мільйона на величезний будинок на колесах. Саме так вчинив знаменитий актор і репер Вілл Сміт.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на The Drive.

Унікальний 16,7-метровий трейлер під назвою The Heat, загальна житлова площа якого становить 111 квадратних метрів, їздить на 22 колесах. При цьому, дах піднімається вгору, утворюючи повноцінний другий поверх. Всередині може з комфортом розміститися до 30 осіб. До їх послуг - обідня зона, вітальня, кабінет, ванна кімната, спальні і навіть кінотеатр.

Одних тільки телевізорів в трейлері налічується чотирнадцять. Оздоблення, в основному, виконане за спецзамовленням. Так, кухня оснащена фурнітурою та гранітними стільницями вартістю близько 200 000 доларів, ще 30 тисяч було витрачено на шкіряну обробку вітальні.

Не обділений будинок на колесах і сучасними технологіями – на різні електронні системи пішло $125 000. З кумедних фішок відзначимо також автоматичні розсувні двері з культової епопеї "Зоряний шлях" (Star Trek).

Тепер цей величезний будинок на колесах з усіма зручностями продається за 2,5 мільйона доларів. Втім, якщо у вас немає на руках всієї суми, то можна орендувати його всього за 9 тисяч на добу.

Подібними будинками володіли або користувалися також Шакіра, Міккі Рурк, Бред Пітт, Чарлі Шин, Джим Керрі, Шерон Стоун, Вітні Х'юстон, Сильвестр Сталлоне і навіть Білл Клінтон.

Нагадаємо, що з аукціону продано суперкар Ferrari BB 512i, що раніше належав зірці світового кіно Жану-Полю Бельмондо. Актор купив автомобіль в 1985 році.