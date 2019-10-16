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Українське мистецтво: від радянського періоду до наших днів

 

18.10.2019 - 06.11.2019

Аукціонний будинок Kupava відкриває передаукціонну виставку сучасного і Радянського Українського мистецтва «Від червоного до синьо-жовтого».

Виставка буде відкрита для відвідування з 18 жовтня по 6 листопада в Bereznitsky Art Foundation (вул. Кожемяцька, 22). Черговий благодійний аукціон відбудеться тут же, в новій локації на Воздвиженці.

Твори класиків візуального мистецтва другої половини ХХ століття представлені в поєднанні з роботами зірок української контемпорарі арт: Тетяни Яблонської, Миколи Глущенка, Владислава Мамсікова, Федора Манайла, Костянтина Ломикіна, Олександра Сухоліта, Арсена Савадова, Юрія Сивирина та українського Клімта - Віктора Зарецького.

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Людмила Березницька, мистецтвознавиця, кураторка і колекціонерка, так говорить про майбутній вернісаж, - «Ми зібрали найкращі та найцікавіші роботи українських майстрів, що яскраво ілюструють нашу історію і сучасність. Всі вони гідні найвишуканіших музеїв і колекцій. Більшість імен, представлених на виставці, стали частиною міжнародної арт сцени, а їх роботи мають успіх на торгах провідних аукціонних домів Сотбіс або Крістіс. Ми пишаємося такими лотами як «Собор Паризької богоматері» Миколи Глущенка, «Thunderbolt» Арсена Савадова, «Обід» Юрія Сивирина».

Виставка триватиме 6 листопада, а завершиться вона - благодійним аукціоном. Частина коштів від продажу картин буде направлена ​​до фонду Bereznitsky Art Foundation на організацію творчої резиденції для кураторів і молодих художників з усього світу.

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