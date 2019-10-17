Оригінальна виставка Ґунтера фон Гаґенса "Всесвіт тіла"

Пересувну виставку, яку вже встигли оцінити понад 49 млн глядачів у Польщі, Нідерландах, Китаї, США, Канаді та інших країнах, можна побачити і на ВДНГ у Києві (квитки).

На прикладах "живих" експонатів глядачі зможуть простежити всі зміни, що відбуваються з тілом людини протягом життя, розкласти для себе по поличках процеси фізичної життєдіяльності, дізнатися про можливості збереження здорового організму протягом усього життя.

Для того, аби процес був більш наочним, тіла доповнять мультимедійними установками, які в деталях розкриють всі таємниці. Анатомічна виставка доктора Ґюнтера фон Гаґенса, яка складається з реальних людських тіл та органів, назавжди змінить уявлення про власне тіло – його складність та крихкість.

"Всесвіт тіла" – це справжні людські тіла, збережені після смерті їхніх власників, методом пластинації – спеціальний метод бальзамування і консервації, винайдений німецьким лікарем Ґунтер фон Гаґенсом в 1970-х. Оброблені таким способом тіла зберігають клітинні структури та рельєф мертвих тканин на довгі роки. Перша виставка "Всесвіт тіла" відбулася в Токіо в 1995-році і незважаючи на неоднозначну реакцію, стала справжнім феноменом.

Виставки "Всесвіт тіла" засновані на програмі пожертвування тіл, в рамках якої донори спеціально звертаються з проханням, аби їх тіла використовувалися на публічній експозиції після смерті. В даний час у програмі пожертвування тіл зареєстровано понад 18 тис. донорів, більшість з яких – німці.

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