"Нескінчена надія". В Киеве покажут щемящий фотопроект о женщинах, которые ждут пропавших без вести воинов

15 июля в арт-пространстве Киевской библиотеки имени Николая Гоголя стартует выставка-фотопроект "Нескінчена надія", посвященный женам, матерям, сестрам, семьям украинских военных из 30-й бригады ВСУ, пропавших без вести на Бахмутском направлении.

"Для семей, чьи близкие отправились на фронт и не вернулись, каждый день наполнен надеждой, ожиданием и отчаянием. Поиск мужчин и сыновей становится для них важнейшей задачей. Надежда, страх, отчаяние и желание узнать правду - все это сопровождает их каждый день", - говорится в описании выставки.

В Киеве состоится выставка "Нескінчена надія" (фото: facebook.com/NAT7228)

Герои фотопроекта - жены, сестры, матери и дети военных 30-й отдельной механизированной бригады имени Константина Острожского Вооруженных сил Украины.

Они сражались на бахмутском направлении с группировками "вагнера".

В результате боев пропали без вести более 300 человек из бригады.

"Истории этих женщин - это часть масштабных гуманитарных вызовов, с которыми сталкивается Украина в условиях войны", - говорит организатор выставки, дипломант международных фотоконкурсов, документирующая преступления агрессора на деоккупированных территориях, Наталья Нестеркина (Сучок).

Выставка будет проходить до 7 августа с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:45 (суббота и воскресенье - выходные). Вход на нее - свободный.

В Киеве состоится выставка "Нескінчена надія" (фото: facebook.com/NAT7228)