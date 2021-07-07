Грізні хижаки та велетенські травоїдні: киян запрошують відвідати "Планету динозаврів"

Ежедневно с 15.05.2021

У Києві на ВДНГ працює виставка-парк "Планета Динозаврів", яка являє собою унікальне поєднання розваг і наукового музею.

Виставка відкрита для відвідувачів від травня, і працює щодня з 10:00 до 20:00.

Вартість входу: від 130 гривень. Локація: алея за першим павільйоном.

До експозиції увійшли десятки реалістичних аніматронних моделей, над створеннями яких працювали вчені з музеїв природознавства Аргентини, Польщі, Китаю та США.

Які доісторичні істоти можна зустріти під час прогулянки парком

Тиранозавр Рекс

Лат. Tyrannosaurus- "ящір-тиран", від грец. Τύραννος - " тиран "і σαῦρος - "ящір, ящірка". Перша знахідка: 1874 рік біля міста Голден, штат Колорадо

Цього двоногого хижака з масивним черепом й довгим важким хвостом називають королем динозаврів. Розміри тиранозавра правда вражають - 12 метрів в довжину й близько 7 тонн ваги. Рекордно великими були і його зуби - їх довжина досягала 30 сантиметрів - більше, ніж у всіх сухопутних хижаків.

Тиранозавр є справжньою іконою палеонтології. Тирекс став головним антагоністом в книзі Майкла Крайтона "Парк юрського періоду", його частіше інших згадують у фільмах та піснях.

Особливість:

Добре розвинений бінокулярний зір - здатність фокусуватися на об'єкті обома очима, що дає більш точну оцінку відстані

Надпотужні щелепи - одні з найсильніших в історії сухопутних тварин

Величезний череп - 1,5-2 метри, який міг повністю вмістити людину

Брахіозавр

Лат. Brachiosaurus- "плечистий ящір", від грец. Βραχίων - "плече" і грец. Σαῦρος- "ящір, ящірка". Перша знахідка: 1900 рік, долина річки Колорадо поблизу міста Фрута, штат Колорадо, США

Один з найбільших динозаврів. Довжина брахіозавра за різними оцінками становила від 18 до 21 метра, а вага - від 28,3 до 58 тонн.

Деякий час панувала думка, що брахіозаври мешкали на берегах річок і озер й харчувалися рослинами, які знаходили на дні водойм. Проте останні дослідження спростовують цю теорію — детальний аналіз показав, що високий тиск води задушив би гіганта.

На честь цього роду був названий астероїд - 9954 Брахіозавр.

Особливість:

непропорційно довга шия, невеликий череп і величезний загальний розмір

довші передні кінцівки, крутий нахил тулуба і пропорційно короткий хвіст

Карнотавр

Лат. Carnotaurus, буквально- "хижий Бик". Перша знахідка: 1985 рік, провінція Чубут (Аргентина)

Карнотавр досягав близько 7,6 метра у довжину та важив до 3 тонн. Тіло динозавра було покрито міцною бронею, що складається з окремих щитків як у сучасних крокодилів. На всій довжині спини у карнотавра були шипи, як у сучасної ігуани. Його череп прикрашали роги, що використовувалися або для приваблення самок, або навіть для боїв. Цей динозавр - єдина відома м'ясоїдна двонога тварина з парою великих рогів.

Карнотавр був головним негативним героєм діснеївського мультфільму "Динозавр".

Особливість:

два рогоподібні нарости над очима

дуже маленькі передні кінцівки та очі

мали на передніх лапах по чотири пальці (у той час, як у більшості тероподів було тільки три)

Велоцираптор

Лат. Velociraptor, velox- "швидкий" і raptor - "мисливець". Перша знахідка: 1922 рік, монгольська частина пустелі Гобі, Центральна Азія

Велоцираптори були невеликими динозаврами до 1,5 метрів в довжину, 40-70 сантиметрів у висоту і важили до 20 кг. Полювали зграями: нападали на жертву і за допомогою своїх гострих серповидних пазурів розривали їй шийні артерії, трахею і вени. У вересні 2007 року дослідники виявили відбитки горбків на передпліччях велоцираптора, знайденого в Монголії. Їх присутність вказує на те, що він мав пір’я, а отже - був теплокровним.

У романах "Парк Юрського періоду" і "Загублений світ" велоцираптори є одними з основних антагоністів, а в 164-му епізоді серіалу "Друзі" цих динозаврів згадує Росс Геллер.

Особливість:

гарно розвинені зір, нюх та компактний розмір, завдяки яким велоцираптор був одним з найуспішніших мисливців свого часу

агресивність, яка допомагала здолати навіть набагато більшу за нього жертву

агресивність, яка допомагала здолати навіть набагато більшу за нього жертву не надто гнучкий хвіст, який дозволяв зберігати стійкість на поворотах при бігу на великій швидкості

Игуанодон

Лат. Iguanodon, від "ігуана" і грец. ὀδούς - "зуб". Перша знахідка: 1822 рік, південний схід Англії поряд з містом Суссекс

Перший виявлений рослиноїдний динозавр. Ігуанодони могли переміщуватися як на чотирьох, так і, імовірно, на двох ногах. Найбільші особини мали довжину 13 метрів. Динозаври утворювали великі стада і кочували у пошуках нових пасовищ. Колективний захист від хижаків забезпечувався розподілом ролей: поки одні паслись, інші уважно спостерігали за можливими загрозами й молодняком.

У Бельгії в 1878 році було знайдено ціле кладовище ігуаонодонів у шахті на глибині 322 метри. Виявлено 38 майже повних добре збережені скелети, імовірно вони були одночасно поховані селевим потоком. Зараз вони представлені в Королівському Інституті природничих наук Бельгії.

Особливість:

Сплющений з боків хвіст, що виконував функцію підтримки рівноваги

Шип, розташований на першому пальці, що захищав від хижаків і допомагав динозавру розколювати горіхи

Птеродактиль

Лат. Pterodactylus, від грец. πτεροδάκτυλος, pterodaktulos - "крилатий палець". Перша знахідка: 1708 рік, зольнхофенські вапняки в околицях Айхштет в Баварії, Німеччина

Тіло птеродактиля було покрите короткою шерстю, що захищала від переохолодження під час польоту, а крила були гладкими. Розміри птеродактилів сильно варіювалися - від дрібних, завбільшки з горобця, до гігантських птеранодонів з розмахом крил до 8 метрів. Маленькі особини вели таке ж життя, як і нинішні птахи, тобто харчувалися комахами, сиділи на гілках дерев і т.п. Великі ж птеродактилі харчувалися рибою і деякими дрібними ящірками.

У 2019 році доктор Девід Унвін, палеобіолог з Університету Лестера, який спеціалізується на вивченні птеродактилів, і доктор Чарльз Демінг, зоолог з Університету Лінкольна довели, що птеродактилі могли літати з народження.

Особливість:

крила з розмахом від 1 до 8 метрів

розвинений гребінь, що виконував демонстраційну функцію і використовувався в шлюбних іграх для приваблення партнера

відмінно розвинена дихальна система, гострий зір і добре сформований головний мозок

Паразауролоф

Лат. Parasaurolophus Назва Parasaurolophus- "близький чубатої ящірки". Перша знахідка: 1923 рік, провінція Альберта в Канаді

Дорослий параузолоф міг важити до 5 тонн і як і інші качкодзьобі динозаври пересувався як на двох, так і на чотирьох ногах. Ці динозаври жили стадом й харчувалися рослинністю. Могли розвивати хорошу швидкість бігу (до 40 км/г), а також вміли плавати.

Паразауролоф був показаний у фільмах Стівена Спілберга "Парк Юрського періоду", "Парк Юрського періоду 2: Загублений світ" та у фільмі Джо Джонстона "Парк Юрського періоду 3".

Особливість:

гребінь на потилиці. Коли ящір закривав носові клапани й робив вдих, повітря потрапляло в гребінь і видавало звук, схожі на гудіння. Імовірно, ці звуки були способом спілкування параузолофів

незвичайна будова передніх кінцівок: коротші в порівнянні з задніми, вони, ймовірно, виконували функцію рук, але ящір міг не тільки спиратися на них, а зривати гілки та листя

Гипакрозавр

Грец. Hypacrosaurus - "біля найвищої ящірки" або "ящір з високими відростками". Перша знахідка: 1910 рік, район річки Ред-Дір в Альберті, Канада

Мешкали ці рослиноїдні динозаври у лісистих районах Північної Америки. Гіпакрозаври досягали довжини 9 метрів та міг важити до 4 тонн. Гребінь гіпакрозавров, ймовірно, мав соціальні функції: служив відмітною ознакою статі або виду, а також, можливо, використовувався для видання звуків у якості резонатора.

Виявленні сліди укусів тиранозавра на малогомілковій кістці гіпакрозавра вказувало на те, що цей та інші гадрозаври або були об'єктом полювання великих тероподів, або тираннозавр був падальником і виявив мертвого гіпакрозавра.

Особливість:

Спинні остисті відростки, що виступають з верхньої частини хребців

Форма гребеня, яка звужується до верхньої частини

Спінозавр

Лат. Spinosaurus, буквально- "шипастий ящір". Перша знахідка ціна: 1915 рік, Єгипет

Спінозавр був найбільшим тероподом на Землі - більшим за тиранозавра і гіганотозавра. Його вага сягала до 7,5 тонн, а довжина - 15-16 метрів.

Вузькі довгі щелепи спінозавра були усіяні гострими зубами й чудово підходили для утримання жертви, що виривається: наприклад, великої риби або амфібії. Укус спинозавра не відрізнявся потужністю, проте це компенсувалося його масою, а також потужними й добре розвиненими передніми кінцівками. Також спинозавра називають найбільшою загадкою палеонтології через те, що нові знахідки постійно повністю міняли уявлення про його зовнішній вигляд.

Особливість:

Відростки спинних і хвостових хребців своїм розміром і формою утворюють своєрідне "вітрило".

Іррітатор

Лат. irritator - "той, що турбує" або "подразник". Перша знахідка: Сантана, Бразилія

У 1996 році дослідники викупили череп іррітатора у браконьєрів, які неправильно його склеїли, чим завдали вченим немало клопоту - звідси і його назва. Перед продажем колекціонери намагалися приклеїти гіпсоподібну частину до основної маси черепа. Також знахідка спеціально видовжувалася за допомогою кріплення фрагментів верхньої щелепи до передщелепної кістки.

Довжина динозавра становила 8 метрів, висота - 3 метри, а маса - 600 кілограмів. Іррітатор вів водний і наземний спосіб життя, тому крім риби, харчувався невеликими травоїдними динозаврами, а також деякими представниками роду птерозаврових. На думку деяких вчених, на голові іррітатора окрім надбрівних гребенів, був ще один виріст, призначений для приваблення самок.

Іррітатор з'являється в романі Артура Конана Дойла "Загублений світ".

Особливість:

щелепи, дуже схожі на крокодилячі, якими зручно вихоплювати з води рибу

маленьке "вітрило", що служило, як і у спинозавра, для кондиціонування тіла

Стегозавр

Грец. στέγος - " дах" σαῦρος - "ящірка". Перша знахідка: 1877 рік, Колорадо

Один з найбільш відомих динозаврів досягав від 7-9 метрів в довжину і важив близько 4 тонн. Стегозаври були мирним травоїдним, що жили в сімейних групах і стадах, повільно рухаючись через ліси. Найбільш ранній популярний образ стегозавра був зображений на гравюрі, створеній А. Тобіном в листопаді 1884 року й опублікованій в науково-популярному американському журналі Scientific American.

Ще до початку виробництва "Парку Юрського періоду 2" було вирішено, що велоцираптор, ти-рекс і стегозавр будуть «обов'язковими» динозаврами для сиквела. Усе тому, що Стівен Спілбер отримав тисячі листів з питаннями про те, чому в першому фільмі не було стегозавра.

Особливість:

Довгі шипи на хвості що за різними теоріями виконували функції приваблення протилежної статі або терморегуляції

Будова зубів та щелепи, які не дозволяли пережовувати їжу, через що стегозаври перетирали рослини

Янхуанозавр

Лат. Yangchuanosaurus- "ящірка з Янхуаня". Перша знахідка 1977 рік, китайська провінція Сичуань

Янхуанозавр був одним з найбільших хижаків на території Китаю, якого за розмірами можна порівняти з північноамериканським Аллозавром. Важив цей динозавр близько 3 тонн й досягав до 11 метрів у довжину. Пересувався на двох м'язистих лапах, сильна шия тримала велику голову з потужною щелепою. Довжина хвоста янхуанозавра - 5 метрів.

У порівнянні з Тиранозавром Рексом був менший і легший, проте з довшими передніми лапами.

Особливості:

шість великих отворів у черепі, що зменшували вагу та додавали рухливості

довгий хвіст, який допомагав втримувати баланс під час бігу

Трицератопс

Лат. Triceratops, від грец. τρι, tri- "три", κέρας, keras - Ріг і ωψ, ops - "морда, обличчя". Перша знахідка: 1887 рік, Денвер, штат Колорадо, США

Великий травоїдний динозавр. Досягав 10 метрів в довжину, 4 метри - у висоту, й важив 12 тонн. Трицератопс володів міцною статурою з сильними й потужними ногами, а на його голові розміщувалося три роги. Роги ймовірно використовувалися у внутрішньовидових боях. Трицератопси існували до самого закінчення мезозойської ери та були одними з останніх динозаврів на Землі.

Особливість:

кістковий виріст, обтягнутий шкірою - так звана "пластина" й невеликі роги на голові

величезний череп, який поступається за розмірами лише торозавра.

Пахіцефалозавр

Лат. Pachycephalosaurus - від грец.- "товстоголова ящірка". Перша знахідка: 1850-ті роки, околиці витоку річки Міссурі, США

Пахіцефалозавров досягав 4,5 метри в довжину при вазі приблизно в 450 кілограмів. Останні дані свідчать про те, що ці динозаври могли бути всеїдним й споживати як рослини, так і м’ясо - на це вказує форма їх зубів. Вважається, що їх раціон міг змінюватися від сезону до сезону - подібно раціону сучасних ведмедів.

З'являється у фільмі "Парк Юрського періоду: Загублений світ" і мультфільмі серії "Земля до початку часів".

Особливість: