Доісторичні морські істоти "оживуть" у Києві

У Києві відкриється виставка "Динозаври морських глибин" (фото: прес-служба)

с 11 декабря 2020 года

11 грудня інтерактивно-освітня виставка "Динозаври морських глибин" (квитки) відкриється в першому павільйоні ВДНГ. Наукова експозиція "Динозаври морських глибин" — це величезні копії 18 видів стародавніх монстрів, серед яких двотонний крокодил та 13-метрова акула. Завдяки приголомшливій технології — аніматроніці, новаторському методу імітації рухів живих істот, — представлені експонати можуть відтворювати навіть дихання свої предків.

Захід буде видовищним та корисним як для людей, що професійно цікавляться наукою, так і для любителів чогось нового. Але особливо — для дітей! Завдяки інтерактивним зонам та роботі аніматорів-екскурсоводів наймолодші відвідувачі зможуть, граючись, дізнатися все про своїх улюблених динозаврів! А також отримати відповіді на найцікавіші запитання. Хто такий ктулху? Чи правда, що за десять років доросла акула може "виростити" до 24 тисяч зубів? Організатори запевняють: професійні екскурсоводи знають усе про загадковий підводний світ. Ще більше фактів про стародавніх морських істот можна буде знайти на спеціальних інформаційних панелях.

"Динозаври морських глибин" — це міжнародна виставка, яку вперше до України привезла компанія H2D Exhibitions. Організатори обіцяють, що, окрім знайомства з велетенськими експонатами, які вражають своєю реалістичністю, відвідувачі потраплятимуть на справжній підводний корабель із безліччю інтерактивних пригод. Дорослі та дітлахи зможуть відчути себе палеонтологами та вирушити на захопливі розкопки, подивитися на 15-метровий вулкан або навіть переглянути кіно. Усе це під одним дахом!

Експозиція проходитиме з дотриманням усіх рекомендацій МОЗ.