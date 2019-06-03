Сергій Жадан: творчий вечір

Сергій Жадан (фото: facebook.com/serhiy.zhadan)

23.08.2019

23 серпня 2019 в Києві, в Жовтневому палаці відбудеться великий творчий вечір харківського поета Сергія Жадана.

Під час вечора прозвучать як нові, так і давно всім відомі і улюблені вірші. Організатори обіцяють шанувальникам літератури багато сюрпризів та несподіванок. Крім автора, на сцену Жовтневого вийдуть неймовірні і несподівані гості — актори і музиканти. А ось хто саме це стане відомо пізніше. Організатори заходу не хочуть відкривати всі секрети і таємниці.

Сам Жадан обіцяє: "Це буде дійсно особливий вечір, мені дуже хочеться зібрати на сцені і в залі людей, яких я люблю, людей, яким я довіряю і до яких прислухаюся. Сподіваюся, 23 серпня саме так і буде".

Дізнатися вартість і купити квитки можна тут.

Творчий вечір з Сергієм Жаданом