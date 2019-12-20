Новий рік на ВДНГ: портал між минулим і майбутнім

Цього сезону тематикою новорічної ночі у рамках проєкту "Зимова Країна на ВДНГ" стане фантастична подорож у минуле. За допомогою музичної машини часу організатори пропонують гостям зазирнути в запальні 80-ті, пригадати відчайдушні 90-ті та відриватися під поп-відкриття 2000-х. За танцювальні ритми головної ночі року відповідатиме резидент радіостанції NRJ Ukraine та один з кращих діджеїв України — DJ Саня Димов.

Новий рік на ВДНГ

"Зустрічати Новий рік на ВДНГ стає традицією. Наразі це п’ятий сезон роботи фестивального парку розваг "Зимова країна на ВДНГ", та лише вдруге ми влаштуємо масштабні нічні святкування для всіх відвідувачів. Плани грандіозні: разом із гостями випити традиційний келих ігристого, з головою зануритися в улюблені розваги "Зимової країни на ВДНГ", та навіть більше — оживити атмосферу безтурботного дитинства й юності, коли лише однієї щирої віри було достатньо, щоб мрії здійснилися", — каже арт-директорка ВДНГ Марина Матросова.

Новий рік на ВДНГ

Окрім масштабної ретро-вечірки просто неба, яка розпочнеться після опівночі і триватиме до 04:00 ранку, на гостей також чекають: розважальна програма з аніматорами, тематичні конкурси, розіграші, сюрпризи та подарунки. А ще — романтична ковзанка просто неба, що сяє сотнями різнокольорових вогнів, шалені тюбінгові гірки й екстремальні атракціони – "Лавиця", "Центрифуга" й "Екстрим".

І яке ж святкування Нового року без традиційного пишного застілля? Для всіх, хто забажає посмакувати традиційною порцією олів’є, рум’яним шашликом та спробувати інших смаколиків, на вуличному новорічному ярмарку буде працювати фудкорт.

Новий рік на ВДНГ

Телепортуватися у минуле можна 31 грудня, о 22:00. Місце зустрічі — центральна площа "Зимової країни на ВДНГ". Графік роботи станції метро "Виставковий центр" подовжено до 03:08 години ранку.

Вхід на територію парку вільний.

Новорічний концерт і шоу-програма — безкоштовні.

Новий рік на ВДНГ