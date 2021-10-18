Хелловін для дорослих: у Києві покажуть пристрасно-відвертий "Carmen Бордель"

29.10.2021, 30.10.2021

Київ готується до Хелловіну 2021. Сьогодні стало відомо, що 29 та 30 жовтня Osocor Residence перетвориться на мистецький бордель, у якому глядач стане безпосереднім учасником подій і порине у відверте потойбіччя пристрастей.

Зокрема, гості ошатно-таємничої вечірки стануть частиною легендарної історії Проспера Меріме про заборонене кохання красуні-ромки Кармен і благородного офіцера Хосе.

"Гарячі цілунки закоханих, еротика перших дотиків, палкі іспанські танці, розпуста й інтриги, зради, бурхливі сварки та неочікуваний фінал. На Хелловін, коли всі шаблони прагматичного світу відступають, ця драма в Osocor Residence стане настільки відвертою, що ангели здригнуться…" - кажуть організатори.

У Києві покажуть "Carmen Бордель" (прес-служба Osocor Residence)

А чого насправді тут чекати? Не знає ніхто, адже дійство ексклюзивне і явиться публіці вперше. Лише темні сили пристрасті підказують: леді, готуйте мереживні панчохи, червоні помади, квіти у волосся та найбільш розкішні аксесуари для повного занурення в палахкотливу казку скаженого кохання…

Більше інформації про подію можна дізнатися на сторінці заходу у Facebook.

У Києві покажуть "Carmen Бордель"