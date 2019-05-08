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Театр-студія імпровізації "Чорний Квадрат" Caribbean Club Concert Hall

 

08.05.2019 - 29.05.2019

8 травня: "

15 травня: "

питання актори будуть шукати відповіді.

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22 травня: "



29 травня: "
У кожного з нас є перше кохання. Перша, але не останнє. У більшості випадків за ним з’являється друге. А що робити, якщо перша ще не пішло, а друга вже з’явилося? І ось вони зустрічаються.

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